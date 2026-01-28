Tasa de Dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 28 de enero. ¿Cuál es el precio del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? Descúbrelo en la siguiente nota. La tasa asignada al dólar estadounidense en la economía venezolana es importante para indicar una equivalencia entre ambos billetes. Esta cotización permite que la economía circule a través de transacciones y pagos efectivos como consumos en negocios, pago a entes públicos y otros servicios que la población necesita.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece con un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Dólar BCV hoy en Venezuela | Foto: Pexels

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy en Venezuela?