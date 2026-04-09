En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada se mantiene bajo un sistema regulado por el Estado, el cual está dirigido únicamente a los conductores registrados en la plataforma oficial y con su información actualizada. Este mecanismo busca ordenar la distribución del combustible y asegurar que el beneficio llegue de manera controlada a la población. Para ello, se aplica un cronograma rotativo que organiza los días de abastecimiento según el último dígito de la placa de cada vehículo. Gracias a este esquema, los usuarios conocen con anticipación cuándo pueden acudir a surtir, lo que contribuye a una mejor planificación. La implementación de este modelo permite reducir la congestión en las estaciones de servicio, evitando largas esperas y mejorando la atención. Además, favorece un reparto más equitativo del combustible durante la semana. De esta forma, el suministro se realiza de manera escalonada, facilitando la supervisión por parte de las autoridades y promoviendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.

¡Atención, Venezuela! A esta placa le toca acceder a la gasolina subsidiada este jueves 9 de abril en Venezuela

Jueves 9 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 10 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 11 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 12 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.