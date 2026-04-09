Por Redacción EC

En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada se mantiene bajo un sistema regulado por el Estado, el cual está dirigido únicamente a los conductores registrados en la plataforma oficial y con su información actualizada. Este mecanismo busca ordenar la distribución del combustible y asegurar que el beneficio llegue de manera controlada a la población. Para ello, se aplica un cronograma rotativo que organiza los días de abastecimiento según el último dígito de la placa de cada vehículo. Gracias a este esquema, los usuarios conocen con anticipación cuándo pueden acudir a surtir, lo que contribuye a una mejor planificación. La implementación de este modelo permite reducir la congestión en las estaciones de servicio, evitando largas esperas y mejorando la atención. Además, favorece un reparto más equitativo del combustible durante la semana. De esta forma, el suministro se realiza de manera escalonada, facilitando la supervisión por parte de las autoridades y promoviendo un uso más eficiente de los recursos disponibles.