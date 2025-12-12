Las autoridades de Venezuela comenzaron a distribuir el aporte mensual “100% Amor Mayor” destinado a diciembre, mediante el Sistema Patria. Este beneficio está orientado exclusivamente a los adultos mayores que forman parte del registro oficial de la plataforma gubernamental. A continuación, te contamos todos los detalles de este bono.

Bono “100% Amor Mayor”: cómo cobrarlo, cuál es el monto y la fecha de entrega

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales de Canal Patria Digital, los pensionados recibirán un aporte de 260 bolívares. Esta cantidad representa aproximadamente 0,98 dólares, según la tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El beneficio “100% Amor Mayor” incluirá una asignación adicional de 130 bolívares, la cual —según informó la Plataforma Patria— fue autorizada por el presidente Nicolás Maduro para los ciudadanos pensionados. Es importante resaltar que, para este mes de diciembre, el monto habitual del programa fue incrementado al doble, en comparación con la entrega mensual regular.

Así debes registrarte en Patria para acceder al bono

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO