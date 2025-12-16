El INTT pone a disposición de los ciudadanos un servicio digital para registrar sus vehículos, evitando largas esperas y agilizando el procedimiento. Este sistema en línea de Venezuela permite a los usuarios completar gran parte del trámite desde su hogar, ofreciendo mayor comodidad y facilitando la gestión de la documentación vehicular.

¡Hazlo YA! Así puedes registrar tu vehículo en el INTT en minutos: guía online paso a paso

Para comenzar el proceso de registro, es necesario acceder al portal oficial del INTT: www.intt.gob.ve. Una vez dentro, se debe elegir la opción “Registro” y luego “Vehículo”. Desde allí, el sistema despliega los formularios correspondientes y guía al usuario paso a paso, facilitando que el trámite se complete de manera sencilla y segura dentro de la plataforma digital.

La plataforma solicita elegir la sede del INTT más cercana al domicilio del solicitante y especificar el tipo de vehículo a registrar. Esta información permite organizar mejor las citas y los trámites, asegurando una atención presencial adecuada y una correcta gestión de la documentación según la ubicación del usuario.

¿Cuál es el último paso del proceso?

Una vez que se ha introducido toda la información del vehículo tal como figura en el certificado de origen —marca, modelo, número de chasis, número de motor y año de fabricación—, el sistema del INTT permitirá proceder con el pago del trámite directamente desde la plataforma. Tras completar la transacción, el solicitante deberá acudir personalmente a la oficina seleccionada, llevando todos los documentos requeridos y el comprobante de pago, para que se realice la inspección física del vehículo y se entregue finalmente el registro correspondiente.

Así debes registrarte en Patria para acceder al bono

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

