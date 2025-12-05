Según el Calendario Escolar 2025-2026 difundido por el Ministerio de Educación, ya se aproxima el periodo de descanso por Navidad. Conviene recordar que, desde septiembre de 2025, el año académico quedó organizado en tres etapas pedagógicas, lo que define también la distribución de los descansos y actividades escolares.

¡Confirmado! Ministerio de Educación revela cuándo comienzan las vacaciones de Navidad en Venezuela

El calendario oficial también contempla un receso estudiantil conocido como “Vacaciones de Navidad”, el cual dará inicio el 15 de diciembre de 2025.

Esta fecha fue confirmada nuevamente en octubre del mismo año por el titular del Ministerio de Educación, Héctor Rodríguez, durante la exposición del Plan Nacional de Formación Docente, en la que detalló los lineamientos y plazos del año académico.

El ministro precisó que, tras concluir el receso navideño, la comunidad estudiantil retomará sus actividades el 12 de enero de 2026.

Ese regreso a clases no solo reactiva la rutina académica, sino que también da comienzo al segundo tramo pedagógico del año escolar, según lo establecido en el cronograma vigente.

El año escolar está organizado en varios tramos de trabajo académico. El primero abarca desde el arranque de las clases en septiembre hasta el 15 de diciembre, fecha en la que inicia el receso navideño.

Después del descanso, la actividad educativa se reanuda el 12 de enero de 2026, dando paso al siguiente periodo formativo.

En conjunto, toda la programación escolar se prolonga hasta julio de 2026, cuando concluye oficialmente el ciclo.

Primer pago de diciembre: revisa el monto vigente del Bono Cuadrantes de Paz en Venezuela y cuándo puedes cobrarlo

Actualmente, millones de jóvenes y adultos mayores en Venezuela tienen la oportunidad de recibir regularmente distintos beneficios sociales, entre ellos el destinado a los “Cuadrantes de Paz”, que se entrega de manera periódica y escalonada.

En cuanto a este bono, la próxima asignación corresponde al mes de noviembre de 2025 y se seguirá pagando hasta la primera semana de diciembre. El monto ha sido actualizado, registrando un aumento del 9% en comparación con lo otorgado en octubre.

El pago correspondiente a los “Cuadrantes de Paz”, destinado a un grupo específico de trabajadores del Estado venezolano y iniciado el viernes 28, alcanza hoy los 18.000 bolívares, equivalentes a aproximadamente 80 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Respecto a esta asignación de noviembre de 2025, es importante resaltar la utilidad de la aplicación veMonedero, diseñada para que los beneficiarios puedan retirar sus prestaciones acumuladas. Además, Sistema Patria envía notificaciones a través de los números cortos 3532 o 67373 a los dispositivos móviles de los usuarios, confirmando el depósito y brindando los detalles relacionados con la acreditación en sus cuentas activas.