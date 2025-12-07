En medio de una profunda crisis de conectividad aérea que afecta a Venezuela, un país sudamericano vecino está tomando la iniciativa para revertir la situación. La nación en cuestión ha iniciado negociaciones clave con tres aerolíneas venezolanas con el objetivo explícito de ampliar el número de vuelos entre ambas naciones, buscando asegurar más opciones de viaje para los pasajeros y fortalecer la conexión regional.

Este esfuerzo cobra especial relevancia justo después de que importantes aerolíneas internacionales suspendieran sus operaciones hacia Venezuela. Descubre cuál es el país que busca reforzar su conectividad con esta nación, las empresas aéreas involucradas y las razones detrás de la actual emergencia de vuelos.

¿QUÉ NACIÓN SUDAMERICANA ESTÁ NEGOCIANDO CON AEROLÍNEAS VENEZOLANAS?

El país que ha impulsado estas conversaciones para expandir el número de vuelos con Venezuela es Colombia. Las gestiones están siendo llevadas a cabo de manera conjunta por la Cancillería y la Aeronáutica Civil (Aerocivil) colombianas.

¿QUÉ EMPRESAS AÉREAS VENEZOLANAS ESTÁN INVOLUCRADAS EN ESTAS CHARLAS?

Las compañías aéreas venezolanas que están en diálogo con las autoridades colombianas son Laser, Avior y Turpial. El propósito principal de este acercamiento es mejorar las opciones de viaje disponibles y fortalecer la conexión entre los dos países.

Foto referencial.

¿QUÉ PROVOCÓ LAS RECIENTES CANCELACIONES DE VUELOS A VENEZUELA?

La situación de inestabilidad fue desencadenada por una advertencia emitida el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Esta alerta aconsejaba a las aerolíneas a “proceder con extrema cautela” al volar sobre el territorio venezolano y el sur del Caribe, lo que coincidió con el despliegue de militares estadounidenses en la zona. El Gobierno de Nicolás Maduro interpretó esta acción militar, ordenada por la Casa Blanca, como un intento de desestabilización.

Es importante destacar que aerolíneas como la estatal colombiana Satena y las privadas Wingo y Copa Airlines suspendieron sus vuelos citando intermitencias en los sistemas de navegación satelital.

¿CÓMO REACCIONARON LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS A ESTA OLA DE SUSPENSIONES?

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el Ministerio de Transporte de Venezuela respondieron con medidas contundentes a las cancelaciones.

Por un lado, se exigió a Wingo y a su matriz, Copa Airlines, que restablecieran sus operaciones en un plazo de 48 horas, luego de que reportaran fallas intermitentes en las señales de navegación.

Por otro lado, varias aerolíneas internacionales, incluyendo a Iberia, Avianca, TAP, Latam Colombia, Gol y Turkish Airlines, vieron revocadas sus concesiones de vuelo, bajo la acusación de apoyar lo que el gobierno venezolano calificó como “acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos.

(Foto: Referencial / Pixabay)

¿QUÉ CAMBIOS SURGIERON PARA LOS VENEZOLANOS CON EL TRÁMITE DE LA VISA AMERICANA DESDE SEPTIEMBRE?

Desde septiembre, el proceso para solicitar o renovar la visa estadounidense exige un paso adicional que refuerza la verificación de cada expediente. Ahora, todos los aplicantes deben entregar documentación extra que respalde de manera más precisa su información personal y financiera, una medida destinada a reducir intentos de fraude y asegurar que los datos proporcionados sean auténticos.

Este nuevo requisito se suma a los documentos habituales, como el pasaporte vigente, el formulario DS-160, el pago de la tarifa y la constancia de cita. Debido a esta actualización, los expertos recomiendan preparar el trámite con más anticipación y revisar de forma constante la página oficial de la embajada o consulado para evitar errores o retrasos en la atención.

VÍDEO RECOMENDADO: