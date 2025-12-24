En Venezuela continúa vigente el sistema que regula la venta de combustible subsidiado para los conductores que cumplan con las normas establecidas por las autoridades. Dentro de este mecanismo, los ciudadanos pueden consultar el calendario oficial, que indica qué números de placa tienen permitido abastecer gasolina entre el 24 y el 28 de diciembre.

Este es el cronograma oficial de gasolina subsidiada en Venezuela del 24 al 28 de diciembre

Miércoles 24 de diciembre: placas terminadas en 3 y 4

Jueves 25 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6

Viernes 26 de diciembre: placas terminadas en 7 y 8

Sábado 27 de diciembre: placas terminadas en 9 y 0

Domingo 28 de diciembre: placas terminadas en 1 y 2

Para acceder al suministro de gasolina subsidiada, los conductores deben disponer de saldo en su monedero digital de la Plataforma Patria. El pago del combustible se realiza directamente a través de la cuenta personal del usuario dentro de la plataforma.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

