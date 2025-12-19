En caso no estés percibiendo los bonos sociales que se entregan mediante el Sistema Patria, es posible realizar una serie de acciones para comprobar tu situación y restablecer tu acceso a estos beneficios dentro de la plataforma oficial. Por ese motivo, a continuación te mostraremos cuáles son los pasos a seguir para que no tengas problemas en este proceso en Venezuela.

¿No te llegan los Bonos Patria? Sigue estos pasos para activar las asignaciones

Al respecto, te compartimos las 4 recomendaciones básicas que debes seguir para garantizar tu cobro de bonos venezolanos haciendo uso del Sistema Patria habilitado como plataforma digital:

-Evita emplear el mismo número telefónico registrado en plataforma para varias cuentas.

-Verifica siempre que tu número telefónico figure correctamente registrado en plataforma y también banco asociado.

-Realiza transferencias solo a personas que figuren dentro de tu núcleo familiar verificado.

-Mantén la información de tu perfil actualizada.

Considerando estos consejos, los denominados Bonos de la Patria que otorga Nicolás Maduro desde hace varios años, te corresponderán según perfil y situación económica puntual, haciéndote así acreedor a sumas de dinero necesarias para contrarrestar la inflación, entre otras problemáticas de índole social cuya afectación trasciende sobre territorio venezolano.

Así debes registrarte en Patria

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO