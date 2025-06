En Venezuela, por mucho tiempo, los subsidios han ayudado a que la crisis económica no afecte tanto a la gente. Como los salarios no alcanzan para comprar lo básico, el gobierno da apoyo en cosas como la gasolina, la comida y algunos servicios. Esto ha sido muy importante para que muchas familias puedan cubrir lo que necesitan cada día. Aunque no arreglan todo, estos apoyos ayudan a que la gente pueda vivir mejor.

A propósito de ello, actualmente hay miles de venezolanos que están pendientes de los bonos de junio. Por ese motivo, a continuación te contaremos cuáles son los pasos a seguir para poder acceder a estos.

Varias personas han informado dificultades para recibir los bonos otorgados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, este inconveniente se puede resolver siguiendo unos pasos fáciles que te explicamos:

Verifica tu número telefónico: Debe ser el mismo que tienes registrado en tu cuenta bancaria.

Debe ser el mismo que tienes registrado en tu cuenta bancaria. Actualiza tus datos personales: Asegúrate de ingresar tu número telefónico, correo electrónico, dirección actual y empleo vigente.

Asegúrate de ingresar tu número telefónico, correo electrónico, dirección actual y empleo vigente. Ingresa al portal web de Patria: Esto generará actividad en tu cuenta y facilitará que recibas los bonos de forma continua.

Esto generará actividad en tu cuenta y facilitará que recibas los bonos de forma continua. Cambia tu contraseña de seguridad: Usa una clave que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales para proteger tu información y evitar fraudes.

Usa una clave que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales para proteger tu información y evitar fraudes. Envía un mensaje al 3532: Escribe “BONO” seguido de tu número de cédula y envíalo al 3532 para aumentar tus posibilidades de recibir los subsidios.

Escribe “BONO” seguido de tu número de cédula y envíalo al 3532 para aumentar tus posibilidades de recibir los subsidios. Responde las encuestas: Cada lunes, el Sistema Patria envía cuestionarios sobre productos alimenticios en tu hogar, servicios disponibles en tu comunidad y la entrega de la bolsa CLAP.

Cada lunes, el Sistema Patria envía cuestionarios sobre productos alimenticios en tu hogar, servicios disponibles en tu comunidad y la entrega de la bolsa CLAP. Registra los servicios públicos: Añade información sobre electricidad, agua y telecomunicaciones, que también puedes pagar a través de la plataforma Patria.

Añade información sobre electricidad, agua y telecomunicaciones, que también puedes pagar a través de la plataforma Patria. Utiliza el cupo de gasolina subsidiada: Los vehículos tienen un límite mensual de 120 litros y las motos hasta 60 litros. Este beneficio es personal e intransferible, no compartas litros con otros.

Los vehículos tienen un límite mensual de 120 litros y las motos hasta 60 litros. Este beneficio es personal e intransferible, no compartas litros con otros. Acepta los bonos a tiempo: Tienes un plazo de 15 días para aprobarlos; si no, se eliminarán del monedero.

Tienes un plazo de 15 días para aprobarlos; si no, se eliminarán del monedero. Incluye a los estudiantes en tu hogar: En la sección de “escolaridad”, indica si hay niños o jóvenes estudiando.

¿Se extenderá el pago del Bono Único Familiar 2025 en junio? Esto se sabe desde el Canal Patria

El 3 de junio de 2025, el Sistema Patria inició la entrega del llamado Bono Único Familiar, una nueva prestación que beneficiará a más de seis millones de familias venezolanas, según anunció el Gobierno.

Este subsidio es parte de una reforma en las políticas sociales que busca consolidar varias ayudas en un solo pago mensual, facilitando así el acceso y la gestión de los apoyos estatales.

Tras concluir la primera etapa de desembolso del Bono Único Familiar, surge la duda entre los beneficiarios sobre la posibilidad de una prórroga para acceder a este apoyo. Sin embargo, hasta ahora, ni el Blog Patria ni ninguna fuente oficial han anunciado una ampliación del plazo. De igual forma, plataformas como Canal Patria Digital y el grupo IVSS Pensionados de Venezuela han aclarado que no se dispone de detalles acerca de nuevas fechas para futuros pagos.

Para quienes no han recibido el bono, es fundamental que revisen y actualicen su información en la Plataforma Patria. También es clave confirmar que el núcleo familiar registrado esté correcto y que tengan habilitadas las notificaciones, ya que el sistema acostumbra avisar sobre los pagos mediante la aplicación veMonedero.

Así debes cobrar un bono a través del Sistema Patria

El cobro de cualquier subsidio se realiza por el Sistema Patria. Los pasos a seguir son: ingresar al portal del Sistema Patria e iniciar sesión, dirigirse a ‘Monedero’, ingresar a ‘Retiro de fondos’, elegir el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos, dar clic en ‘Continuar’ y luego en ‘Aceptar’. El sistema confirmará que el proceso es un éxito.