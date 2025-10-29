El Sistema Patria mantiene activos varios bonos que los beneficiarios pueden cobrar este 29 de octubre, como parte de los programas sociales que impulsa el Gobierno venezolano. Estas asignaciones económicas buscan respaldar a distintos sectores, desde jóvenes vinculados a proyectos sociales hasta trabajadores del sector público y funcionarios de seguridad.

Si estás registrado con el Carnet de la Patria, podrías recibir uno de estos pagos y transferirlo directamente a tu cuenta bancaria. A continuación, te contamos cómo cobrar los bonos disponibles y cuáles son los próximos que se liberarán en la plataforma.

¿QUÉ BONO ESTÁN ACTIVOS?

El pago más reciente del Sistema Patria corresponde al Movimiento Social Somos Venezuela, que comenzó a distribuirse desde el 28 de octubre. Los beneficiarios reciben 1.012,50 bolívares como apoyo a su participación en actividades juveniles de carácter social y productivo. La confirmación de este depósito llega a través de un mensaje de texto del número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero, según informa la plataforma 2001 Online.

(Foto: difusión)

¿QUÉ OTROS BONOS SE ENTREGARÁN PRÓXIMAMENTE?

En los próximos días, la plataforma Patria habilitará nuevos pagos dirigidos a distintos grupos de la población. Entre ellos destacan:

Bono Cultores Populares: con un monto estimado superior a los 8.000 bolívares.

con un monto estimado superior a los 8.000 bolívares. Bono Cuadrante de Paz: destinado a funcionarios policiales, bomberos y personal de Protección Civil, con un pago cercano a los 13.500 bolívares.

destinado a funcionarios policiales, bomberos y personal de Protección Civil, con un pago cercano a los 13.500 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación: para trabajadores públicos de nómina especial, con asignaciones desde 22.000 bolívares.

para trabajadores públicos de nómina especial, con asignaciones desde 22.000 bolívares. Bono Misión “Robert Serra”: dirigido a jóvenes vinculados a proyectos de emprendimiento y formación, con un monto aproximado de 990 bolívares.

¿CÓMO PUEDES COBRAR LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Para transferir los fondos de tu bono a una cuenta bancaria registrada, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal www.patria.org.ve usando tu número de cédula y contraseña.

Valida tu acceso con la imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono dentro de la sección “Protección Social”.

Accede al Monedero y verifica el saldo disponible.

Selecciona “Retiro de Fondos”, elige tu cuenta bancaria, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación revisando los datos antes de finalizar la transferencia.

(Foto: composición GEC)

¿DE QUÉ MANERA PUEDES UTILIZAR EL DINERO DEL SISTEMA PATRIA?

El saldo disponible en veMonedero puede aprovecharse de distintas formas dentro del sistema. Los beneficiarios tienen la posibilidad de:

Pagar servicios públicos como electricidad, agua o telefonía.

Recargar saldo en líneas móviles de Movistar, Movilnet o Digitel.

Cancelar gasolina subsidiada.

Realizar compras mediante BiopagoBDV.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.