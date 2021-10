Tenemos que admitirlo. WhatsApp, una de las aplicaciones más populares de mensajería instantánea a nivel mundial, está lleno de emojis, expresiones y usos de las letras que muchas veces no conocemos. Las posibilidades de comunicarte mediante esta App son múltiples, incluso utilizando expresiones muy específicas como por ejemplo el ‘XD’.

Es posible que lo hayas visto escrito en una conversación de algún amigo o familiar. Sin embargo, no todos tienen muy claro su significado, pues aunque se trata de un cifrado popular, suele escribirse de muchas formas en las redes sociales. Por ello, hoy te explicamos qué significa ‘XD’ en WhatsApp y te mostramos algunos ejemplos sobre su uso.

EMOJIS: UN POCO SOBRE EL ORIGEN

Antes de que hubiera caritas en los teclados de los dispositivos, los internautas utilizaban caracteres para representar emociones. Por ejemplo: una carita feliz con dos puntos y un paréntesis “:)”, lo cual emula felicidad; y en el orden contrario, implica tristeza, pues se cree que los puntos son los ojos y el paréntesis, la boca “:(”, algo que le una interpretación diferente.

¿QUÉ SIGNIFICA “XD” EN REDES SOCIALES?

Ahora empecemos, “xd”, “xD” “Xd” o “XD” no es una expresión que corresponda a una contracción de palabras, sino a un emoji que lleva años circulando en la red. Teniendo en cuenta lo anterior, “XD” equivaldría a una cara riendo con una “X” como ojos y una “D” como gran sonrisa o boca riéndose.

Es decir, “xD” o “XD” serían las formas correctas de utilizar este emoji, y se usa para representar que te estás riendo de algo, o tomas de forma sarcástica algo que escribiste o te escribieron indistintamente. Sin embargo, por alguna razón los usuarios dejaron de utilizar la “D” mayúscula, y dado su popularidad, hoy en día puede verse escrito como “xd” o “Xd”.

Por ello, es muy común ver “xd” en todas sus variantes con mayúsculas y minúsculas junto con risas, chistes o situaciones sarcásticas, y los usuarios de redes sociales, blogs y sitios web lo comprenden y usan a la perfección.

WhatsApp: ejemplos de “XD”

Cada contexto da un sentido particular al “XD”, pero por norma general se usa para expresar que algo te ha hecho reír a carcajadas o como reacción a una imagen, vídeo, audio o animación gráfica muy divertida. Es una manera rápida de retratar que te estás riendo mucho, con los ojos muy pequeños por la enorme sonrisa como representa el propio emoji.

El “XD” se utiliza desde hace muchos años y, pese a las actualizaciones de WhatsApp y las novedades en los emoticonos, muchos usuarios todavía lo escriben en sus conversaciones privadas o de grupo. Por ello, es importante entender del todo su significado con los siguientes ejemplos:

Van dos por un puente y se cae el de la izquierda.

“XD”

En este contexto, el receptor del primer mensaje reacciona con un “XD” para que el otro interlocutor sepa que el chiste le ha provocado mucha risa.

David, voy a llegar un poco tarde. Todavía estoy en el trabajo “XD”.

El sentido del “XD” en este caso es un poco distinto. Con su uso, el emisor intenta suavizar la situación que está comentando al receptor para señalar que tardará en llegar a la cita por culpa del trabajo. Al ser algo sin premeditación ni mala intención, el XD sirve para mostrar una resignación comprendida.

¿Has visto los pelos que llevaba este chico en mi graduación?

“XD”

El “XD” vuelve a significar una reacción de risa a carcajadas. El receptor del primer mensaje expresa la gracia que le hace el texto al comprobar que un chico está completamente despeinado en una foto de la graduación del otro interlocutor, es decir, su amigo. Es el ejemplo más sencillo para comprender el significado del “XD”.

NO PASA DE MODA

Por una extraña razón el ‘XD’ nunca ha pasado de moda y aún existen muchas personas que lo utilizan en sus conversaciones de WhatsApp.

Si creciste en los 2000 y te tocó la era de las primeras redes sociales, como Messenger y Hi5, entonces conoces a la perfección el significado del ‘XD’. Pero hay quienes no, y si tú eres uno de ellos, no te preocupes aquí te explicamos qué significa, cómo utilizarlo y por qué nunca pasa de moda. Así no cometerás el error de quienes creen que significa “Por Dios”.

PUEDE LLEVAR A ERRORES DE COMPRENSIÓN

Muchos usuarios lo confunden con el significado por dios. De hecho, la interpretación de por dios expresa una exclamación de puro asombro. En este caso, se representa con una P y una D. Es decir, sustituye la X del XD por la P. Pero por ahora no tiene esta acepción, así que lee con detenimiento los mensajes y el contexto antes de responder para evitar problemas de entendimiento.