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Youna rompe su silencio, no respalda a Samahara Lobatón en La Granja VIP y se aleja de ella: “Yo soy otra persona diferente” | Composición EC: @flockogram / @samaharalobatonklug
Youna rompe su silencio, no respalda a Samahara Lobatón en La Granja VIP y se aleja de ella: “Yo soy otra persona diferente” | Composición EC: @flockogram / @samaharalobatonklug
Por Redacción EC

Las recientes polémicas en ‘La Granja VIP Perú’ no solo han generado reacciones entre los televidentes, sino también fuera del programa. Esta vez, el foco se trasladó hacia Youna, expareja de Samahara Lobatón, quien decidió pronunciarse desde Estados Unidos, donde enfrenta un tratamiento contra el cáncer. Sus declaraciones llegan en medio de la ola de críticas que ha recibido la influencer por sus constantes enfrentamientos dentro del reality, siendo el más reciente uno que casi termina en agresión física. En ese contexto, el barbero optó por aclarar su postura frente a la conducta de la madre de su hija, marcando distancia de sus actitudes, pero sin dejar de reconocer el vínculo que los une. Sus palabras no tardaron en generar repercusión en redes sociales, donde el tema continúa siendo ampliamente comentado por los seguidores del programa.

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