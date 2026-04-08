Las recientes polémicas en ‘La Granja VIP Perú’ no solo han generado reacciones entre los televidentes, sino también fuera del programa. Esta vez, el foco se trasladó hacia Youna, expareja de Samahara Lobatón, quien decidió pronunciarse desde Estados Unidos, donde enfrenta un tratamiento contra el cáncer. Sus declaraciones llegan en medio de la ola de críticas que ha recibido la influencer por sus constantes enfrentamientos dentro del reality, siendo el más reciente uno que casi termina en agresión física. En ese contexto, el barbero optó por aclarar su postura frente a la conducta de la madre de su hija, marcando distancia de sus actitudes, pero sin dejar de reconocer el vínculo que los une. Sus palabras no tardaron en generar repercusión en redes sociales, donde el tema continúa siendo ampliamente comentado por los seguidores del programa.

¿QUÉ DIJO YOUNA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE SAMAHARA LOBATÓN?

El barbero utilizó una transmisión en TikTok para referirse directamente a las actitudes de su expareja dentro del programa. En su intervención, fue enfático en señalar que no comparte las polémicas en las que se ha visto envuelta. “Si Samara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente”, expresó, marcando una clara separación entre su imagen y la de la influencer.

Asimismo, respondió a quienes lo cuestionaban por un supuesto respaldo hacia ella. “Yo no apoyo. Para toda la gente que dice: ‘¿Por qué apoyas a Samara?’. Yo no apoyo su mal comportamiento”, afirmó, dejando en evidencia su desacuerdo con las acciones que han generado críticas en el reality, según recoge el diario La República.

Foto: @flockogram / @samaharalobaton

¿QUÉ PASÓ CON SAMAHARA LOBATÓN EN EL REALITY?

La influencer volvió a estar en el centro de la controversia tras protagonizar un fuerte altercado junto a Shirley Arica, Pamela López y Paul Michael. El conflicto, que se desarrolló en medio de la convivencia diaria del programa, incluyó gritos, insultos y acusaciones cruzadas que elevaron rápidamente la tensión entre los participantes.

Durante el enfrentamiento, la discusión subió de tono al punto de que algunos gestos y reacciones hicieron pensar que la situación podía terminar en una agresión física, lo que obligó a otros concursantes a intervenir para evitar que el conflicto se descontrole. La escena reflejó nuevamente el desgaste emocional que genera el encierro y la presión constante dentro del reality.

Como consecuencia de lo ocurrido, la producción decidió aplicar sanciones inmediatas por el incumplimiento de las normas de convivencia. Este episodio no solo afectó la dinámica interna del programa, sino que también generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores cuestionaron tanto el comportamiento de los involucrados como los límites del formato.

PESE A TODO, ¿YOUNA APOYA LA CONTINUIDAD DE SAMAHARA?

A pesar de sus críticas, Youna también dejó entrever una postura más conciliadora en relación con la permanencia de Samahara en el reality. El barbero señaló que, más allá de las polémicas, espera que continúe en competencia por un motivo personal. “Quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando. Simple”, sostuvo.

De esta manera, el también influencer mostró una dualidad en su posición: por un lado, rechaza las conductas que considera inapropiadas, pero por otro, reconoce el rol de Samahara como madre de su hija y valora que se mantenga activa laboralmente.

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