La New Renault Oroch 2023 llega al Perú para seguir compitiendo en el mercado de las pick up. Esta vez la marca incluye las versiones Intens que traen una nueva motorización. Además, la compañia anuncia que la New Oroch trae un interior totalmente rediseñado, así como un nuevo equipo multimedia, sin embargo, la calidad del equipamiento varía según cada versión. El precio de esta pick up parte desde los US$18.990 y estará disponible en cinco colores.

Además del ya conocido motor de 1,6 litros del Oroch, para esta versión 2023 la marca decidió ingresar con una nueva motorización. En concreto, se trata de un motor turbo de 1,3 litros que la puedes comprar con una opción 4x2 y 4x4.

El motor turboalimentado de 1,3 litros llega con la versión Intens y entrega 154 Hp a 5.500 rpm. Además, la novedad de la marca francesa es que ofrece 250 Nm a 3.750 rpm y está asociada a una nueva caja de 8 velocidades en transmisión manual y CVT en tracción 4x2 y 4x4. Sin embargo, también conserva la versión Zen que carga el conocido motor aspirado de 1,6 litros de 114 Hp con una caja manual de seis velocidades y tracción simple.

La tolva tiene capacidad para 650 kg / Renault

New Oroch tiene un largo 4.719 mm, un ancho de 1.843 mm, un alto de 1.691 mm y una distancia entre ejes de 2.890 mm. También, tiene un ángulo de ataque de 27,6°, un ángulo de salida de 22,4° y un despeje al suelo de 21 cm, estas dimensiones configuran al New Oroch como un vehículo todo terreno, así lo anuncia la marca francesa. Además, su tolva tiene la capacidad para cargar 650 kg y sus barras en el techo pueden llevar hasta 80 kg con 8 anillos de fijación para asegurar la carga.

La New Renault Oroch tiene interiores totalmente rediseñados / Renault

Según lo anunciado por Renault, la nueva pick up integra interiores renovados con materiales de alta calidad, una nueva tecnología de conectividad y aire acondicionado automático, así como un nuevo sistema multimedia que incluye una pantalla táctil de 8″ con smarthpone replication inalámbrico. Además, el habitáculo del New Oroch se complementa con los airbags para el piloto y copiloto, y también ventanas totalmente eléctricas. En el exterior, su versión tope de gama la podemos encontrar con lona marítima en la tolva, barras de protección en la luna trasera, barras antivuelco, protector frontal con luces de proyección, entre otras características.

Este vehículo se comercializa con cinco colores: blanco glaciar, gris estrella, gris troupé, negro marcado y rojo fuego. Por último, Renault ha confirmado que el precio base del New Oroch parte de los US$18.990