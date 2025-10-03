Disney+ llegó a América Latina en noviembre de 2020 con la promesa de reunir en un solo lugar todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. La llegada de la plataforma marcó un hito en la región al ofrecer estrenos simultáneos con Estados Unidos y producciones originales destinadas al público latinoamericano a través de Star+, pero esos cambios se siguen acomodando.

Con el paso de los años, el servicio de streaming ha sumado títulos locales y opciones de entretenimiento en vivo. También ha hecho ajustes en su oferta comercial, incluyendo la integración de Star+ en 2023 dentro del catálogo de Disney+. El servicio intentó unificar la experiencia en las plataformas con precios más competitivos.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

¿Cuándo llegará Hulu a Perú?

A partir del 8 de octubre de 2025, Disney+ incorporará oficialmente la marca Hulu como su espacio de “entretenimiento general” en Perú y el resto de América Latina.

La integración del logo de Hulu reemplazará a Star, que hasta ahora agrupaba series, películas y producciones originales dirigidas a un público adulto. Con este cambio, Hulu se posicionará como la nueva sección donde se encontrarán dramas de prestigio, series de true crime, animación para adultos y comedias reconocidas, como “El Oso”, “Only Murders in the Building” y “Los Simpson”, así como estrenos destacados como “Todo Vale”, la temporada 21 de “Grey’s Anatomy” o producciones regionales, como “El Encargado”.

¿Qué era Star+ y luego Star?

Star+ debutó en América Latina en agosto de 2021 como un servicio independiente de Disney, y enfocado en producciones para adultos y transmisiones deportivas de ESPN. Sin embargo, en 2023 la compañía decidió integrarlo directamente dentro de Disney+, bajo el nombre de “Star”, unificando catálogos y simplificando la oferta para la región.

Según la compañía, “Hulu reemplazará la sección de Star en Disney+. Las mismas grandes historias, los mismos favoritos de siempre”, pero bajo una marca.

¿Qué cambiará para los suscriptores de Disney+?

En realidad, no hay cambio en costos de paquetes, sino se trata de la apariencia de la marca dentro de la plataforma en América Latina. Tras la integración de Star+ hace dos años, la compañía mantuvo precios competitivos frente a sus rivales en el mercado regional, como Netflix y HBO Max.

Con la llegada de Hulu, no se han anunciado incrementos inmediatos, lo que sugiere que los usuarios mantendrán el acceso al catálogo completo —ahora con Hulu— dentro de sus planes actuales. Dando clic aquí se pueden revisar los diferentes paquetes de suscripción, que van desde los 29.90 soles (mes) hasta los 577.90 soles (año).

Además, Disney+ sigue ofreciendo herramientas de control parental, puesto que las producciones infantiles fueron el principal fuerte de Disney cuando recién llegó a la recién. Con las funciones de seguridad, las familias pueden restringir el acceso de los menores a ciertos contenidos mediante un PIN o configuraciones personalizadas según la clasificación de edad.

Series y películas en Disney+ que necesitas ver

Así se veía la plataforma Disney+ antes del cambio de logo de Hulu. (Foto: Captura)

El catálogo de Disney+ y Hulu abarca tanto clásicos de Disney y Star Wars como producciones multipremiadas de Hulu Originals. Además, la plataforma continúa siendo de exclusiva para los estrenos de Marvel Studios. A esto se suman títulos documentales de National Geographic y contenido deportivo de ESPN. Este año, aumentó el contenido coreano con más series y películas estilo k-drama.

Entre los títulos más destacados en Disney+ este año, se encuentran los siguientes: