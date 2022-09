Lo nuevo es viejo, lo viejo es nuevo. En la última década Disney no ha dejado títere con cabeza en su campaña para modernizar sus mayores clásicos con remakes live-action, trayendo nuevamente a la vida a cintas como “Mulán”, “Aladino”, “La bella y la bestia”, “El rey león”, “La dama y el vagabundo” y “Dumbo” en versiones caracterizadas por la presencia de prominentes estrellas de cine y de costosos efectos especiales. Ahora le ha tocado el tiempo a uno de sus mayores éxitos, “Pinocho” (“Pinocchio”), en un remake que destaca por contar con dos grandes de Hollywood: el actor Tom Hank y el director Robert Zemeckis (“Volver al futuro”, “Forrest Gump”).

El resultado, que podemos ver a partir de este 8 de septiembre por el servicio de streaming Disney+, es una adaptación bastante fiel a la película original, pero que, en una extraña similitud con el niño de madera, no logra competir con el artículo genuino que es su contraparte animada.

Con un guion escrito por el propio Zemeckis en conjunto con Chris Weitz, el argumento de este nuevo “Pinocho” le será familiar a todos los que hayan visto la cinta de 1940, con el títere viviente (Benjamin Evan Ainsworth) siendo creado por el carpintero Geppetto (Tom Hanks) y dado vida por la Hada Azul (Cynthia Erivo), quien le encomienda la tarea – con la ayuda de su conciencia Pepe Grillo (Joseph Gordon-Levitt) - de ser valiente, generoso, honrado y altruista si quiere convertirse en un niño de verdad.

Cynthia Erivo como la Hada Azul junto a Pinocho (con la voz de Benjamin Evan Ainsworth) y Pepe Grillo (Joseph Gordon-Levitt) / Disney

Esta educación moral no le será fácil para Pinocho, quien se verá tentado por patanes como el Honrado Juan (Keegan-Michael Key) y el codicioso titiritero Strómboli (Giuseppe Battiston), así como enfrentado a verdadero peligro en la forma del demoniaco Cochero (Luke Evans), dueño del tentador paraíso que es la Isla de los Juegos, y la enorme ballena Monstruo.

Visualmente impresionante y competentemente actuada, la película presenta varios aciertos, como la secuencia en la Isla de los Juegos, un espectáculo visual realmente deslumbrante. La banda sonora de la película, a cargo de Alan Silvestri y Glen Ballard, es también resaltante, logrando combinar nuevos temas con canciones que ya han sido clásicos durante décadas, e incluso dándole mayores dimensiones a ciertos temas como “When You Wish Upon a Star” al ponerla en la voz de Erivo como la Hada Madrina en una secuencia mágica. Mientras tanto, de las nuevas canciones destaca más “When He Was Here With Me”, una sobria melodía cantada por Hanks que le da una nueva dimensión al personaje de Geppetto, al mostrar la profunda soledad que lo llevó a crearse un hijo de madera.

Sin embargo, la cinta también tiene sus tropiezos, y si bien los gráficos de computadora están bien hechos, personajes como Pepe Grillo sufren una apariencia un poco desconcertante con su acercamiento al ‘realismo’. Ni qué hablar de la extraña decisión de darle a la ballena Monstruo un inexplicable par de tentáculos.

Mientras tanto, la inclusión a la historia del personaje de Fabiana (Kyanne Lamaya), una gentil titiritera que se opone a Strómboli y que busca ayudar a Pinocho, extienden innecesariamente el tiempo de la película sin realmente contribuir al desarrollo del protagonista.

A pesar de estas objeciones, el ‘remake’ de “Pinocho” es una experiencia interesante que justifica de algún modo su existencia y reaviva el amor que tenía a la película original. Puede que de aquí a unas décadas se convierta en un nuevo clásico de Disney. Y para aquellos que quieran otro sabor de Pinocho, está también la versión de Guillermo del Toro para Netflix a estrenarse en diciembre.

CALIFICACIÓN

3 estrellas de 5