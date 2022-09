LEE TAMBIÉN: Actor peruano Christian Esquivel formará parte de película dirigida por Angelina Jolie

“Apenas termino un proyecto, empiezo otro, qué gratificante es ser considerado, siempre estar ahí, con propuestas nuevas. Después de grabar ‘Bosé' y ‘Supernormal’, con importantes actores de la televisión española, regresé a Lima para grabar un cortometraje en Tarma, llamado ‘Morenada’. Este año ha sido importantísimo por todo lo que se está consiguiendo, pues luego vinieron muchas cosas más”, destaca el actor nacional.

Luego de formar parte del corto peruano, Esquivel regresó a España para incorporarse al elenco de actores de ”30 monedas”, una de las producciones españolas más arriesgadas y ambiciosas de los últimos años. El título de la serie hace referencia a las 30 monedas por las que Judas Iscariote traicionó a Jesucristo.

“Hace poco más de dos meses grabé una serie con el director Álex de la Iglesia, “30 monedas”. Interpreto al doctor Cabrera, un arqueólogo de sitio que va a contactar a los protagonistas que son: Eduardo Fernández , Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre y Manolo Solo. Todas mis escenas las he grabado con ellos. Esta nueva entrega está muy buena, es más fuerte que la anterior, ya que el poder del mal está siendo más poderoso que el bien, es apocalíptica. He tenido la suerte de estar en este elenco y ser actor peruano porque la trama sucede en las Líneas de Nasca”, comenta.

─¿Se grabó en Perú?

Curiosamente, antes de iniciar el rodaje, le preguntan a Álex de la Iglesia dónde se iba a grabar la serie, y dijo que se grabaría en Perú. Se iba a grabar aquí, pero HBO no aprobó el presupuesto y terminó grabándose en Fuerteventura, una isla de las Islas Canarias. En ese lugar se adaptó todo para que parezca la zona in situ. Habían autobuses que decían Lima, Ica, Nasca, Paracas, también actores españoles caracterizados como peruanos. Y van a mostrar las líneas de Nasca, pero van a ser efectos, vía digital, se creó una maqueta gigante para eso. Se grabó con el ejército español, camiones, tanques en pleno desierto. Ha sido increíble. A todos los actores nos hospedaron en un hotel cinco estrellas, es la primera vez que me sorprende tanto una producción.

Cristhian Esquivel en España donde se grabó "Supernormal” de Movistar+.

─¿Cómo se justifica Las líneas de Nasca en la historia?

Se dice que en esa zona hay una energía especial, por unas antenas construidas por quienes hicieron esos geoglifos, y que al ir a la zona van a poder hacer conexión con las pirámides de Egipto e irse a otro planeta.

─¿Cuándo se estrena esta temporada?

Va para el 2023. La semana pasada culminaron las grabaciones.

─Luego llegó “Sin sangre”, ¿cómo llegaste a esta producción? ¿qué personaje interpretas?

Fui contactado por la asistente del director de casting Luis Rosales, un profesional muy importante en México. Hice el casting tanto en español como en inglés, y al día siguiente me dijeron que estaba elegido, que estaban contentos con lo que había hecho y que me iba a Roma. Cuando uno lleva años sembrando, llega la cosecha. Yo soy el ‘bartender’, el responsable del restaurante, el que atiende a los comensales, a Salma Hayek le prendo el cigarro, estoy al servicio de todos los que necesitan. Grabé durante una semana, se grabó en inglés íntegramente. Durante los descansos, Salma y Demián Bichir, el otro protagonista, conversaban y cantaban. En una oportunidad cantaron “La llorona”, un tema muy tradicional de México. Todo era risas, era un grupo muy divertido, todos unos capos.

Cristhian Esquivel interpreta a un 'bartender' en la película "Sin sangre" de Angelina Jolie. (Foto: archivo personal de Cristhian Esquivel)

─¿Qué tal la experiencia de ser dirigido por Angelina Jolie?

Conocí a Angelina el tercer día que llegué a Roma, fue a saludarnos, es súper amable, cercana, siempre está con la sonrisa en la boca, se le nota natural, honesta, buena onda. Nos explicó nuestras escenas, fue muy clara con lo que quería.

El actor peruano posa junto a Angelina Jolie, guionista productora y directora de "Sin sangre". (Foto: Cristhian Esquivel)

─¿Dónde se grabó?

Pensé que iba a grabar en México, pero se grabó en Roma, en los estudios de Cinecittá, un lugar con historia, donde se han grabado desde “Ben-Hur” hasta “Shuter Island”. Estar ahí fue un sueño hecho realidad.

─Después de estas experiencias, ¿te consideras un actor con éxito?

Para mí el éxito es que sigas vivo, apasionado con lo que haces y que tengas esa posibilidad de que directores de casting de elijan porque ya conocen tu trabajo y lo valoran.

─¿Qué se viene en tu carrera?

En octubre, un director peruano muy conocido empezará a rodar una película, estoy en conversaciones para ver si integro el elenco de actores. A la par siempre trato de generar mis propias puestas en escena, sigo haciéndolo homenaje a César Vallejo, mi poeta preferido; también trabajo como gestor cultural en el Centro Español del Perú, abriremos una escuela de formación artística. Siempre trato de generar proyectos, no puedo estar en mi casa sin hacer nada. Más adelante me gustaría dirigir, empezar con un cortometraje, luego hacer una película.

Cristhian Esquivel asegura que entre sus proyectos cercanos está el dirigir un cortometraje. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)