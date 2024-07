“Agatha All Along” se iba a llamar Agatha: House of Darkness, “Agatha: Coven of Chaos” y “Agatha: Darkhold Diaries” antes de definir un título original. Su trailer oficial estrenó y los fans ya están listo para recibir la serie de acción en Disney+, que albergará a Agatha Harkness (Kathryn Hahn), la bruja villana que apareció por primera vez en “WandaVision”.

En la primera aparición de Agatha Harkness en Disney+, Wanda estaba encerrada en el pueblo que creó originalmente, y eso daba miedo. Pero la plataforma se cercioró de que la nueva serie sea vista como más sombría que “Wandavision”.

Trailer oficial de “Agatha All Along”

De qué se trata “Agatha All Along”

Kathryn Hahn aparece como Agatha en "WandaVision". (Foto: WandaVision / Marvel Studios)

El conflicto de “Agatha All Along” se centra en la bruja principal, tratando de transitar el peligroso ‘Camino de Brujas’ para recuperar prestigio y la dimensión de sus poderes. Al inicio del trailer, vemos a Agatha es una agente de policía que encuentra a una persona muerta por un traumatismo. Luego, aparece Río Vidal (Aubrey Plaza), otra bruja vestida de detective, que exige a Agatha mostrar su verdadera forma de hechicera. Entonces, la imagen procura un sutil tono en blanco y negro del personaje, como se veía en “WandaVision”.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

Fecha de estreno confirmada

“Agatha All Along” de Marvel Studios se estrenará el 18 de septiembre por Disney+. Para aquellos que disfrutan de series similares, otros títulos recomendados de la plataforma incluye a “Wandavision”, “Loki”, y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Joe Locke aparece en “Agatha All Along”

Joe Locke, actor británico, tendrá un papel en "Agatha All Along".

En la misión de Agatha por cruzar el camino de la muerte, ella recluta a un grupo de brujos jóvenes para lograr su objetivo. Algunos jóvenes, como Billy Kaplan, interpretado por Joe Locke, acompañarán a la traviesa y maliciosa hechicera. El actor británico aparece desde la mitad del tráiler y será un acompañante clave en la serie.

Joe Locke es conocido por su papel en la serie de Netflix “Heartstopper”, donde interpreta a Charlie Spring, un adolescente abiertamente gay que navega por el amor y la amistad en un entorno escolar. Ahora, muchos de los fans de Locke esperan verlo en su nuevo papel de la serie de Disney+.

Elenco