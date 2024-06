“Soy una diosa, una reina, escandalosa. Soy todo eso lo que a ti te incomoda”, con este fuerte mensaje las drags de “Arde Lima” pisan el suelo de la capital para llenar de brillos y arte, una de las ciudades más conservadoras de Latinoamérica. El documental de Alberto Castro que se estrenó en cines el 30 de mayo.

La cinta, que retrata la vida de diversas drags peruanas, busca acercarnos a Tany de la Riva, Stacy Malibu, Cristina Corazón y otras más quienes nos cuentan sus vivencias y cómo se preparan para los espectaculares show que alborotan las noches limeñas.

Una película con orgullo

El director Alberto Castro puede dar fe de todo lo que le costó hacer esta película. Fueron cuatro largos años lo que le tomó grabarla y dos de post producción, así como difusión. Tras seis largos años en total y luego de muchas enseñanzas, hoy es una realidad de la cual su orgullo se nota a kilómetros.

“Hacer cine es complicado en el Perú, pero esta película busca abrir la mente de los demás, inspirar a otros. El drag es mucho más que el concepto que se tiene de “son hombres vestidos de mujeres”, es arte, es cultura”, refiere.

Castro también espera que este documental sea de mucha ayuda para que, en el marco de un reciente decreto en el Perú que consideraba la transexualidad como una enfermedad mental, se celebre la diversidad. “Es loco porque cuando empecé a grabar, en el 2018, había un panorama muy similar en el Perú al que tenemos hoy en el 2024. Por ello, esta película es para que se les dé a todos un aliento de vida para continuar adelante”, comenta.

Tany de la Riva

Tany representa todo el empoderamiento femenino que vió Anthony desde que nació, con el ejemplo de su abuela y su madre. Nos cuenta que poco a poco se fue puliendo, formando. “Hacer drag es más que hacer un split, es resolver, es tener mucha actitud”, indica.

Cree también que la película la desnuda un poco, porque revela su lado más íntimo pero está muy feliz que su familia esté presente en el documental. “Mi abuela cumplió 90 años y estoy muy orgullosa de que ella sienta esta felicidad conmigo”, agrega.

“A mi baby queen le diría que no se abrume por todo el camino que debe recorrer. Habrá cosas que la detienen pero dentro de todo lo loco e inexperto que es, su perseverancia podrá más. Gracias por ser perseverante”, Tany de la Riva



La Langosta

Para la artista, poner el arte drag en el cine es maravilloso ya que identificará a cualquiera que intenta vivir como sí mismo, más aún en esta sociedad en la que ya es complejo solo el hecho de atreverte a hacer algo diferente a los demás.

Destaca que su familia la inspiró mucho, las siete mujeres que estuvieron presentes en su crecimiento la llenaron de más color y brillo. “Detrás de La Langosta hay mucho de mi. Siento que el día que yo nací, nació ella. La peluca, el vestido, las uñas, los tacos son mis escudos para enfrentarme a la sociedad”, precisa.

“A mi baby queen le diría que siga intentando porque nació para hacer esto y que en algún momento le va a salir bien sus cejas”, La Langosta



Harmonik

La lucha constante de su madre la inspiró a crear, bailar y hacer su propio Harmonik, una drag llena de mucho glitter.

Para ella, es genial estar dentro de “Arde Lima”, porque este documental sirve para seguir cultivando arte en el Perú y hacerlo más visible.

“Todos debemos seguir cultivando y creciendo. Tenemos que demostrar nuestro arte para que la gente se quite los estigmas”.



Go Diva

Con más de 16 años haciendo drag, Go Diva recuerda, con mucha nostalgia, el difícil camino recorrido; sin embargo, también menciona que los tiempos han cambiado.

“Estoy feliz de ser parte de un proyecto por la visibilidad que nos da a todas. Esto es cultura para el país, algo que falta mucho en el Perú”, añade.

Go Diva cree que para que todo funcione se necesita empatía, aunque algo no guste o no lo comparta, no se tiene por qué bloquear, criticar o juzgar. “Hay que entender que todos somos diferentes y eso es lo que tenemos que celebrar”, destaca.

“A mi baby queen le diría que lo siga haciendo, que se va a sorprender porque el arte la llevará por muchos caminos y que no cambie de opinión, que lo siga haciendo porque le va a ir muy bien”, Go Diva.



Dark Princess

La drag peruana cree que esta película le va a abrir la mente a muchas personas dado que pueden demostrar su talento, así como ver y sentir lo que tienen que pasar antes de mostrarles el look final.

Dark Princess nació tras la necesidad de liberarse de todo. “El drag es arte porque tienes que saber de confección, de baile, de maquillaje, de estilos. Para mí, me liberó de todo el cargo emocional que sentía, me ayudó con todo”, agrega.

“A mi baby queen le diría que por más problemas que vaya a tener o que va a tener, siempre piense que no necesariamente la familia tiene es la que siempre lo va a apoyar porque puede que encuentre una familia que ella elija y va a ser la persona más feliz del mundo en mostrar mostrarse tal y como es”, Dark Princess.



Georgia Hart

Tras su papel como Coco Marusix en “Chabuca”, Georgia Hart ahora vuelve a la pantalla gigante con “Arde Lima”, muy orgullosa de toda la visibilización que tiene el arte del drag en la pantalla grande.

“Esta es una lucha de años, hay muchas personas detrás de esto. Esa fuerza de ellos nos permite seguir avanzando en una sociedad que no la hace fácil”, precisa.

Además Hart nos cuenta que su drag se inspiró en todas las veces que le dijeron que no podía hacer algo y que no encontraba el escenario que aceptaba sus colores. “A través del drag encontré todo este abanico de posibilidades donde se combinan la actuación, la performance, el peinado, maquillaje, entre otros. Juntó todas mis pasiones”, resalta.

“A mi baby queen le diría que no pierda su esencia, que no pierda esa felicidad y esas ganas de simplemente ser quien quien quiera ser pese al contexto, que se encontrará muchas veces con situaciones que no se lo permiten pero finalmente el que sea tan colorido va a ser que llegue a mejores lados”, Georgia Hart.



Alezz Andro

¿Un drag king? “Arde Lima” no solo presenta a las drag queen de Lima, sino a Alezz Andro, el más popular y pionero del drag king en el Perú. “Siento mucha emoción y nervios. Cuando yo inicié, nunca pensé estar parado al costado de gente con tanta trayectoria, pero yo quiero dar la talla”, afirma.

Luciano, el chico trans masculino detrás de Alezz Andro, menciona que para crear su drag lo inspiró toda esa masculinidad que tenía guardada. Precisa que necesitaba sacarlo y eso lo motivó a crear.

“Empecé como un drag inspirado en aquel galán de telenovela mexicana, que es muy tóxico, pero era con la imagen que yo había crecido. Con el tiempo, abracé la escarcha, los tacones y brillos para darme cuenta que la masculinidad también puede ser eso”, añade.

“A mi baby king le diría que vas a ser grande, que lo que estás haciendo es solo el inicio de algo maravilloso, donde le va a permitir encontrarse. Que siga avanzando resiliente, sabiendo que van a haber obstáculos, sabiendo que se van a cerrar puertas. Mucha gente se va a ir de tu lado, pero solamente porque van a llegar personas mejores, que apostarán por ti y por lo que sabes hacer”, Alezz Andro



La cinta también será un homenaje póstumo para Stacy Malibú, una de las drags que presenta “Arde Lima”, y quien falleció durante la pandemia de COVID-19. “Esta película es para Stacy, buscamos rendirle homenaje”, resalta Alberto Castro, director de la película.

Saltar Intro | Anuncio de "Heartstopper 3". (Fuente: Netflix)