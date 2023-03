Los misterios de “El Chavo del 8″ siguen dando que hablar y es que tras varios años desde la finalización de su serie, todavía nos seguimos preguntando cosas que rodean a los personajes de la “Vecindad” y entre esto estaban los verdaderos nombres de algunos personajes.

Todo se remonta a un libro escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños, enigmático actor que represento al protagonista de la serie durante muchísimos años y que también llegó a ser productor de su programa, “Chespirito”, donde aparecían varios personajes muy queridos de la TV Mexicana.

El libro tenía de nombre “El diario de El Chavo del 8″ y en este vimos los nombres de algunos de los protagonistas del show pero es aquí donde llegamos al verdadero nombre de el “Chavo”, y este era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

¿Quién era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi?

Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi, más conocido como Rudolph Valentino, fue un actor y sex symbol estadounidense de origen italiano que se convirtió en uno de los iconos más grandes y perdurables de la era del cine mudo.

Aquí te presentamos al verdadero Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

Valentino nació en Italia en 1895 y emigró a los Estados Unidos en 1913. Inicialmente trabajó en varios empleos antes de comenzar su carrera en el cine. Después de varios papeles menores, su gran oportunidad llegó en 1921 con la película “The Four Horsemen of the Apocalypse”, que lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana.

Valentino se convirtió rápidamente en un símbolo y un ídolo para millones de mujeres en todo el mundo. Fue conocido por su apariencia exótica, su atractivo físico y su estilo de vida extravagante. A lo largo de su carrera, hizo varias películas icónicas, como “The Sheik” y “Blood and Sand”.

Lamentablemente, la carrera de Valentino fue corta debido a su muerte prematura en 1926, a la edad de 31 años. Su fallecimiento causó una gran conmoción en todo el mundo y miles de fanáticos acudieron a su funeral en Nueva York.

Reseña de “El Chavo del 8″

“El Chavo del 8″ es una de las series de televisión más icónicas y queridas en la cultura popular latinoamericana. Creada por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, también conocido como “Chespirito”, la serie sigue las aventuras de un niño llamado El Chavo que vive en una vecindad y está rodeado de personajes coloridos y excéntricos.

A través de sus más de 300 episodios, “El Chavo del 8″ ha sido un éxito de audiencia en Latinoamérica y en otros países de habla hispana, y su humor ingenioso, a menudo absurdo y entrañable, ha conquistado el corazón de varias generaciones de espectadores. La serie aborda temas universales como la amistad, la solidaridad, la pobreza y la inocencia, y utiliza situaciones cotidianas para crear momentos cómicos memorables.

“El Chavo del 8″ se ha convertido en un fenómeno cultural y un ícono de la televisión latinoamericana, y su legado continúa siendo relevante y vigente hoy en día. Su capacidad para hacer reír y conmover a la vez es uno de los principales motivos por los que sigue siendo tan querida por tantos espectadores. En definitiva, “El Chavo del 8″ es una serie de televisión entrañable, divertida e inolvidable que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de América Latina.

Ficha técnica de “El Chavo del 8″

Título: El Chavo del 8

Creador: Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”

País de origen: México

Año de estreno: 1971

Género: Comedia

Duración por episodio: Aproximadamente 30 minutos

Número de temporadas: 9

Número de episodios: 290 episodios + 9 sketches especiales + 13 episodios perdidos

Idioma original: Español

Producido por: Televisa S.A. de C.V.

Distribuido por: Televisa Internacional

Elenco principal:

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo

Carlos Villagrán como Quico

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda

María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina

Edgar Vivar como Ñoño, El Señor Barriga y Ñoñito

Angelines Fernández como Doña Clotilde “La Bruja del 71″

Premios destacados:

Premio TVyNovelas al Mejor Programa de Comedia (1990)

Premio TVyNovelas a la Mejor Serie del Siglo (2002)

Premio Ondas Internacional (1975)



