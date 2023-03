Inmortalizado por su papel de “Don Ramón” en “El Chavo del 8″, el recuerdo de Ramón Valdés perdura en la memoria colectiva a pesar de la tecnología, las modas y el tiempo transcurrido desde el estreno en 1973 del programa que lo lanzó a la fama como el cascarrabias y moroso personaje de la vecindad.

El próximo 2 de setiembre, este ícono de la televisión mexicana cumpliría cien años de vida.

Ramón Valdés en una escena de "El chavo del 8".

Las otras caras de Don Ramón

A lo largo de los diez años en que trabajó bajo las órdenes de Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés interpretó no solo al papá de la Chilindrina sino a otros personajes como el ‘Peterete’, el ladrón y compañero del ‘Chompiras’, a ‘Súper Sam’, el héroe ‘gringo’ que aparecía cuando el Chapulín Colorado demoraba en prestar ayuda, el ‘Tripaseca’, el líder de una banda de delincuentes y el ‘Rascabuches’, un vaquero abusivo con los más débiles además de ladrón, entre otros.

Ramón Valdés como Súper Sam en un capítulo de "El Chapulín colorado".

Pero fue ‘Don Ramón’ el personaje que más popularidad le dio. Según han contado Esteban y Carmen Valdés, hijos del actor, en la vida real su padre era igual al padre de la ‘Chilindrina’. “Actuaba de manera natural y con mucha libertad por parte de Roberto Gómez Bolaños”.

Ramón Valdés junto a sus compañeros de "El chavo del 8".

Su alejamiento del programa

Según han contados los hijos de Ramón en reiteradas entrevistas, en 1979 su padre decidió renunciar al programa de “El Chavo del 8″ desde que Florinda Meza comenzó a asumir poses de jefa, dada su relación de pareja con Roberto Gómez Bolaños.

“La salida de mi papá sí tuvo que ver con la relación de Roberto y Florinda... Ella empezó a querer dirigir el programa, quizás no tan directamente pero sí comenzaba a tomar algunas decisiones. Eso nos dijo mi papá cuando se fue la primera vez”, afirmó Esteban Valdés al programa @gonsolaba de YouTube.

Ramón Valdés y Florinda Meza en una escena de "El chavo del 8".

En 1981, el actor volvió a trabajar con Chespirito, pero solo se mantuvo a su lado por un año. Según dijo su hija Carmen, a Ramón le molestó nuevamente la actitud de Florinda Meza y decidió marcharse definitivamente.

Su dupla con ‘Kiko’

Tras su salida del programa “Chespirito”, Ramón Valdés hace dupla con Carlos Villagrán en programas producidos en Venezuela similares a “El Chavo del 8″ como “Federrico” interpretando el papel de ‘Don Moncho’ aunque sin éxito.

De vuelta en México, el actor fue parte de películas como: “El más valiente del mundo” junto a Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves y “Luis Miguel, aprendiz de pirata”, junto al ‘Sol de México’.





En 1987, Valdés desempeña su último trabajo en televisión y lo hace nuevamente al lado de Villagrán en el programa “¡Ah qué Kiko!” interpretando a otro “Don Ramón.

Un año después, en agosto de 1988, Ramón Valdés falleció a los 63 años producto de un cáncer de estómago que se extendió a la médula.

Su última escena y el vínculo con su propia muerte

Para los seguidores de Ramón Valdés no es de extrañar algo curioso que ocurrió semanas antes de la muerte del actor. Se trata de la famosa escena del cementerio que graba el mexicano semanas antes de su muerte.

“La última escena de Don Ramón era que Kiko y otro niño lo retaban a visitar un cementerio en la noche para ver quién tenía más valor. Don Ramón va a buscar a Kiko y con el efecto de bruma entra al cementerio y ¡corte!, ¡queda! y esa fue su última escena, después de eso muere”, contó Carlos Villagrán, compañero de Valdés en el programa “¡Ah qué Kiko!”.

Ramón Valdés y Carlos Villagrán en una escena de “¡Ah qué Kiko!”.

Puedes ver el último capítulo de Ramón Valdés en el siguiente LINK.

Villagrán también narró cómo fue su último encuentro con Ramón Valdés en el hospital donde este estaba internado.

“Lo fui a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena. Entré y él siempre con sus bromas, a pesar de que estaba ya muy delgadito y todo...Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó.

Cabe destacar que Ramón Valdés, a pesar del cáncer al estómago que lo aquejaba, trabajó hasta casi los últimos días de su vida. El actor falleció a los 64 años el 9 de agosto de 1988, en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM