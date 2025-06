Ya salió todo el capítulo 1494 el manga de “Hajime no Ippo”. Se avecina la pelea entre Sendo y Ricardo Martínez por el título mundial peso pluma de la WBA. ¿Qué pasará? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1494 de “Hajime no Ippo”

La semifinal se ha acabado, se viene el combate por el título mundial entre Ricardo Martínez y Sendo.

Las personas en el estadio están gritando. Ippo y Miyata se encuentran ansiosos mientras la bandera del orgullo de México está preparada para salir al ring.

El entrenador le pregunta a Ricardo Martínez si está listo y necesita algo y este le dice por ahora, lo de siempre con lo que van camino a la puerta para salir al ring.

En el cuarto de Sendo, le avisan que ya está saliendo Ricardo y se preguntan por qué si el retador sale primero, con lo que este se cambia rápido y su sombra cambia a la de un Tigre extremadamente peligroso.

Sendo cierra los ojos y recuerda tomar de la mano a su abuelita mientras dice “Solo mira, prometo llevarte el cinturón. El hombre que criaste abuela, está por ser el número 1″.

Los ojos de Sendo cambian, se para y se alista para salir junto a todo su equipo.

La gente en el estadio está gritando extremadamente emocionada.

“¡Hoy es el día más caluroso del año y la meta de todo boxeador!” grita el narrador mientras la gente está muy emocionada.

Takamura y los demás están de locutores y se produce el anuncio de los combatientes.

“Y ahora dará inicio la pelea por el título mundial de los peso pluma de la wba. Entrando por la esquina azul, el retador. ¡Takeshi Sendo!" mientras todo el mundo grita muy emocionados.

Sendo hace su entrada al ring de manera triunfal, entre vitoreos y gritos del público. El tigre de Naniwa se encuentra en medio del ring pero Ippo y Miyata miran preocupados tratando de ver su vista.

Miyata dice que la cosa no pinta bien porque no respondió a los gritos de los fans pero que quizá sea lo mejor que no piense y siga su instinto. Sendo está completamente concentrado.

El anunciador dice “Y entrando por la esquina roja, el campeón mundial, con un poncho, un sombrero y la bandera de méxico flameando su espalda, ¡Ricardo Martínez!“, mientras entra junto con su equipo levantando el título.

“¡La viva imagen de la dignidad y la grandeza!”, grita el anunciador. Tras esto, inician los himnos nacionales tanto de México como el de Japón con lo que nos vamos al hospital, donde la abuelita de Sendo lo mira por televisión y dice que no puede creer que todo el mundo esté gritando el nombre de su pequeño problemático.

La profesora recuerda a ese Sendo problemático, pero la abuelita le dice que a ella y a Tora no les queda mucho tiempo, pero cuando se vaya... mientras es interrumpida por la profesora que le dice que ella estará con él, poniendo mirada decidida.

Ahora nos vamos al final del capítulo, el momento ha llegado, ambos peleadores se van a su esquina, el sonido del gong ha reventado el estadio, ahora sí, da inicio, Takeshi Sendo vs. Ricardo Martínez.