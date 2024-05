¡Ya lo tenemos! El capítulo 1116 del manga de “One Piece” ya salió y en estos momentos está generando una ola de comentarios ya que el doctor Vegapunk ha dado muchas más revelaciones a las que ya se venían contando anteriormente. ¿Qué pasó en este episodio? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1116 del manga de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “conflicto”.

En la portada tenemos el viaje de Yamato por Wano, donde la vemos a ella recibiendo medicina y dumplings por parte de Otsuru.

El capítulo inicia con el mensaje del doctor Vegapunk siendo escuchado por el mundo entero. Nos encontramos en Arabasta. Las personas se preguntan si lo que dice es cierto.

“¿Acaso acaba de decir que hay armas ancestrales que van a hundir al mundo ocultas en algún lado?”, dicen las personas, con lo que nos vamos con Imu-sama.

“¿Cómo es posible que una guerra desde hace 800 años siga en pie de lucha? ¡Ningún ser podría estar vivo hasta hoy!”, mientras vemos como Imu mira el recuadro de Nefertari D. Lily. “¿Cómo y por qué se libraría una guerra en secreto total?”, acotan las personas mientras gritan el nombre de Vegapunk e Imu-sama mira con su ojo.

El mensaje sigue “con toda sinceridad...” mientras vemos que tanto Igaram como Carou están llorando demasiado ya que tienen en sus manos el cartel de “perdida” de la princesa Vivi.

En la tumba del rey Cobra, el mensaje sigue “quiero disculparme desde el fondo de mi corazón... hay algo más que debo confesar. Mi meta siempre fue crear una fuente de energía autosuficiente que pueda hacer que la sociedad avance y aunque todavía no lo terminé completamente, mi investiación culminó con la creación de la Mother Flame, es poder puro para usar de distintas formas. Estoy seguro de que un día esa energía servirá para que el mundo tenga abundancia”, dice Vegapunk.

“Esta investigación, sin embargo, se vio mermada ya que un pequeño fragmento de esta energía fue robada y tomo total responsabilidad por este evento desafortunado”, acota Punk.

Los marinos a las afueras de Egghead comienzan a gritar diciendo que los agentes del CP están atrapados en el medio de la isla desapareciendo entre las llamas.

Nadie sabe lo que ha pasado, Stussy se pregunta qué ha sucedido y Edison le dice que tampoco lo sabe pero que los miembros del Cipher Pol están tirados en el centro de la ciudad junto a los Serafines y tampoco puede crear más nubes para el barco de los Mugiwaras.

“Otro monstruoso miembro del Gorosei ha aparecido. Stussy, vete de aquí y sálvate”, dice Edison.

Stussy asiente la mirada y le pregunta a Edison si es posible que pueda liberar a Kaku ya que no quiere que el pase por lo que va a pasar la isla en esos momentos. “no te preocupes, no dejaré que siga persiguiendo a los Mugiwaras”, acota Stussy mientras Edison se sienta, muy cansado y solitario, en una esquina de su laboratorio.

“Está bien Stussy, perdóname por hacerte pasar por esto. No sabía que ustedes eran amigos, perdóname por hacerte enfrentarlos”, dice Edison.

Kaku se pone muy triste, “a pesar de estar en ambos bandos, no dudaste en rescatarnos ni un segundo. Escúchame, ese conflicto interno por el que estás pasando, es la prueba viva de tu humanidad, Stussy”, dice Edison mientras Stussy llora. “¡Por favor, encuentra una razón para seguir viviendo!”.

Volvemos al mensaje de Vegapunk, “dos semanas después de que me robaran el fragmento de la Mother Flame, observé una intensa energía emamando del reino de Lulusia”, mientras las personas comienzan a gritar sorprendidos.

“Después me enteré en las noticias de que toda la nación había desaparecido misteriosamente sin dejar huella. Después mi equipo detecto un terremoto que les comenté hace instantes. Este podría ser mi orgullo como científico hablando pero lastimosamente, la única fuente de energía capaz de hacer esto era Mother Flame”, dice Punk mientras las personas lloran sorprendidas.

Vemos al rey Elizabello 2 preguntando por la desaparición de Lulusia, Punk sigue “mi único invento fue usado para potenciar un arma ancestral. Los motivos y orígenes de los perpetradores de dicho acto es un misterio para mi pero al final todo se resume en una dura verdad, fui pieza principal de esta desaparición en masa y no puedo expresarles el remordimiento que tengo de formar parte de esto, en serio perdónenme”, dice Punk. “Esto, lastimosamente, solo prueba mi teoría, ¡dicho desastre fue generado por las manos humanas!”, llora Punk y las personas le dicen a Vegapunk que no fue su culpa.

Momonosuke dice “¿Entonces Plutón es..” mientras es interrumpido por Kinemon. Vemos a Crocodile mientras Punk dice “Hace muchos años, habían tres armas ancestrales” Vemos a Shirahoshi y Punk sigue “se sabía que JoyBoy trató de asegurarse de que esto fuese pasado de generación en generación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso el mundo no fue hundido lo suficiente? Dicha ambigüedad me hizo pensar que no hay un lado bueno o uno malo... Pero el día de las respuestas ya llega”, mientras vemos a Sengoku comiendo.

“¡Consideren esto una amenaza! ¡Cuando llegue ese momento, tengan presente la posibilidad del mundo hundido! El siglo vacío todavía es un enigma pero hay gente que sabe todo lo que ha pasado en su totalidad”, mientras vemos el cuartel general de la Marina y a Akainu molesto diciendo “que ahora va a tener que explicar todo lo que sabes, Vegapunk”.

“¡Y me refiero a nada más y nada menos que a los ex miembros de la tripulación del rey de los piratas, Gol D. Roger!”, con lo que vemos a los Marinos gritando y a Crocus junto a Laboon pensativos.

“¿Por qué los piratas sabrían la verdad del mundo? ¡Eso es peligroso!”, gritan las personas mientras York se sorprende de que Stella sepa todo lo del robo del fragmento de la Mother Flame.

“No puede ser, yo corté la sincronización de mi memoria, debería de haber sido imposible sin contar que tú eres un terrible mentiroso y actor. Maldita sea, me engañaste, incluso sabías lo de Lulusia. Entonces también sabías los planes del Gobierno Mundial. ¡Ancianos! ¡Tengo una idea de donde podría estar el den den mushi!”, grita York mientras los miembros del Gorosei la escuchan atentamente.

“¡El den den mushi está en el fabrio stratum, el robot del siglo vacío lo está cuidando!”, mientras vemos al robot muy molesto.

“Estoy seguro que ellos saben toda la historia perdidap pero... ¿por qué? ¿Por qué hicieron de la vista gorda sin decirle nada a nadie? ¿Por qué no actuaron?”, prosigue Punk mientras vemos el bar de Shakky, donde ella ha dejado fuera de combate a un pirata.

Un triste, borracho y melancólico Rayleigh está en la cantina escuchando el mensaje de Vegapunk. “Estoy tan viejo y acabao ahora... justo como Vegapunk ahora mismo, un viejo hablador que ya ha dicho demasiado. ¡No seas un tarado y no le quites el sueño a los más jóvenes!”, dejando el vaso a un lado.

“La emoción de encontrarlo es para ellos ahora... ¿verdad Roger?”, finalizando así el capítulo 1116 de “One Piece” con las palabras del editor “aquellos que sabían la verdad solamente rieron”.

La próxima semana no habrá manga.





Fecha confirmada del capítulo 1116 de “One Piece”

El capítulo 1116 del manga de “One Piece” volverá el día 2 de junio. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 30 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)