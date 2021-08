Conforme a los criterios de Saber más

Esa mujer que tú ofendes tan fácil/ limpió mis heridas/ volvió a levantarme del suelo/ donde tú me dejaste […]”. Es muy probable que hayas escuchado esta canción. La has bailado en una fiesta, la has pillado en la radio y si eres salsero de convicción, la has añadido a tu lista de Spotify titulada “Clásicas”. El extracto pertenece al coro de Esa mujer, uno de los más grandes éxitos del reconocido cantante puertorriqueño Tony Vega (64), quien después de años –tantos que él mismo no recuerda cuántos– vuelve a un estudio de grabación para producir de cero un nuevo tema. Los motivos que lo llevaron a emprender la aventura fueron dos: una operación al corazón el año pasado en la que pudo perder la vida y que lo hizo replantearse el futuro; y el tedio: se aburrió de vivir de las regalías de sus éxitos de los años 80 y 90. Para ello estudió el inusual fenómeno que se estaba produciendo en el Perú, aquel en el que una generación de talentosas jóvenes vienen triunfando en el género. De una de ellas quedó musicalmente prendado, por lo que la convocó para grabar un tema juntos. Se trata de la querida y carismática Amy Gutiérrez (22). Somos conversó con ambas estrellas para hablar del proyecto a estrenarse el 21 de agosto, de sus planes profesionales y del presente de la salsa en nuestro país, tan embestida, como en el resto del continente, por el reggaetón.

Una pareja con ángel

Tony es un tipo risueño, franco. Se ha conectado al Zoom desde uno de lo salones de la iglesia evangélica en la que su hijo es pastor, allá en Alabama, Estados Unidos, donde reside desde la era pre-COVID –mal del que también se recuperó en el 2020–. “No hay tal cantidad de salseras en Puerto Rico u otro país como las que está dando Perú hoy. Conocí el trabajo de Amy y lo estudié. Me encantó su estilo. Me parece inocente, fresca, joven. Y la contacté. Cuando nos reunimos por la computadora, Dios mío, pareció que la conocía de toda la vida. Ya uno lleva tantos años en este negocio que sabes cuando hay química. No me equivoqué. El trabajo ha quedado espectacular”, detalla el nominado al Grammy y ganador de varios discos de disco y platino por sus ventas.

Tres horas más tarde, la cantante comenta también desde Lima: “Imagínate, es increíble que alguien como Tony, con el exitoso recorrido musical que tiene, haya pensado en mí. Todo ha sido un sueño hecho realidad. Y es satisfactorio porque quiere decir que todo mi trabajo y esfuerzo han valido la pena”, detalla la chalaca, quien se dio a conocer tras ganar el concurso infantil La Voz Kids Perú en el 2014. Ella luego formaría parte de ese semillero de cantantes de salsa, la orquesta femenina Son Tentación, para luego integrar el grupo You Salsa y tras ello lanzarse como solista.

Tú y yo es el nombre de la canción grabada en un estudio de Lima hace pocas semanas. “Quise que tuviera ese sonido de los 90 porque esa fue la época dorada de la salsa romántica”, cuenta Tony. “Cuando le digo a la gente que estoy recopilando material para hacer un disco nuevo, me grita de abajo del escenario: ‘¡Noo, no! ¡Los clásicos!’. Así que esta canción con Amy va a transportarlos a esa época”.

Gutiérrez, quien desea representar eventualmente al Perú en Viña del Mar, cree que del binomio formado por el cantante experimentado y la intérprete joven solo puede desprenderse material de calidad para deleite del público (ya se ha visto con el caso de Tito Nieves y Daniela Darcourt). “Su aporte, más allá de la voz, va por su experiencia. Él me aconseja, veo cómo mueve su carrera y aprendo. Por otro lado, creo que yo traigo versatilidad, cuando canto salsa se oye superpop y es algo a lo que él no está habituado, según me dice, entonces los dos hemos aprendido (aunque yo más que él)”, afirma.

Todos los caminos

La artista comenta que, a la par de este proyecto, prepara su primera gira por Estados Unidos en setiembre. “Y lo voy a anunciar con ustedes: estoy alistando ya el regreso de Amy Gutiérrez y orquesta a los escenarios en Lima, espero antes de irme, dentro de muy poco. Estoy muy emocionada, ha pasado mucho tiempo, les garantizo que será con todos los protocolos para que todos podamos pasarlo bien de forma segura”. Asimismo, participará en un documental sobre la mítica orquesta puertorriqueña Enclave. “Incluso cantaré un tema con ellos”, señala.

Orgullosa de ser una de las más importantes representantes femeninas del género en nuestro país, ella comenta al respecto: “Es una gran responsabilidad. Y hay que continuar con el legado. Yo estoy muy agradecida con el público. Tengo que trabajar día a día por él. Si ahorita las mujeres estamos imponiéndonos en un momento importante de la historia de la música es porque hemos luchado y nos hemos sacrificado duro. Ahora no podemos parar”.

La salsa nunca muere

Tony, por su parte, ya viene realizando conciertos en distintos países. “En cuanto den la luz verde en el Perú me voy para allá. No solo para estar con la gente, sino para comerme un ceviche en Lima. Los ceviches en Alabama no saben igual”, narra riendo.

Finalmente, el puertorriqueño reflexiona sobre el presente del género musical: “La salsa ha sido atacada por años. Que si el merengue, si el reggaetón… veinte mil géneros han venido, nos han detenido un poquito, pero nunca han podido eliminarnos. Siempre hay un público fiel que sigue a la salsa no importa qué. En Puerto Rico se ha levantado una generación de jóvenes excelentes. Y hoy en Perú es impresionante la salsa que se hace, tan así que ahora nosotros estamos recurriendo a exponentes peruanos para hacer colaboraciones. La salsa nunca dejará de ser pasión”.





LA OPINIÓN

“En busca de mercado”. Por Martín Gómez, editor de Salserísimo Perú

Como contexto, hay que decir que Perú y Colombia son los últimos bastiones del mercado salsero. Puerto Rico y Estados Unidos, Nueva York concretamente, no son más potencias en las que se desarrolla con fuerza el género. Luego del ataque a las Torres Gemelas esto vino, de hecho, decreciendo. La pandemia ha complicado aún más la situación de muchos intérpretes, por lo que muchos precisan hacer colaboraciones con cantantes jóvenes de estas naciones, entendiendo que después de la era COVID puedan pegar y seguir viniendo a presentarse en Sudamérica. Gente consagrada como Tito Nieves que trabaja con Daniela Darcourt o el mismo Tony Vega en mancuerna con Amy Gutiérrez son ejemplo de ello. Ahora, estas colaboraciones no implican necesariamente una actualización o modernización de los sonidos. Ellos siguen marcado la pauta en cuanto a sonoridad. Lo que buscan esencialmente es seguir vigentes en el mercado.//





