Tres amigos un poco ebrios en un bar de Everett (Washington) se lanzan a soñar con una empresa que fabrique juguetes cómicos. Como no encuentran una parecida, fundan la suya, en el garaje de la casa de uno, a la que bautizan como Funko en 1998. Como todo emprendimiento pequeños, ellos se encargan de todo al principio. Un fin de semana se lo pueden pasar encerrados, empaquetando miles de pedidos.

Veintitrés años después, su creación ya no les pertenece porque la vendieron en uno de esos altibajos. Es hoy una megacorporación con más de 1.100 licencias de las marcas más populares: Disney, Marvel, las ligas deportivas... si no te han hecho un Funko Pop!, no existes.

Proceso de producción de un Perucho Pop! con resina de plástico. (Foto: Omar Lucas).

En Perú, se hacen funkos de forma artesanal desde el 2018, sobre todo en talleres de escultura de Lima. Uno de ellos es Devastador, que empezó haciendo funkos para personas que deseaban verse replicadas a pequeña escala. O bien para quien quiere hacerle una sorpresa a su pareja o amigo. Solo se requiere un par de fotos y en algunas semanas el funko personalizado está listo.

EL ZORRO RUN RUN SE VUELVE FUNKO

El zorrito Run Run ha recibido el tratamiento funko respectivo a cargo de Peruchos Pop!. (Foto: Omar Lucas).

Luego, visto el interés del mercado por cabezones de héroes locales (Gianluca Lapadula, Lolo Fernández), decidieron armar la línea Peruchos Pop! En pandemia se hicieron virales, con los muñecos del famoso “ingeniero bailarín” o “la palta emocionada”. El funko de Vladmiro Montesinos también fue un hit para sus estandares, pero nada comparado con el del zorro Run Run, su más reciente creación para esta navidad.

El animalito que fue objeto de una cacería mediática ha sido ‘funkonizado’, con ojos enormes y tiernos. “Todo se hace de forma artesanal. Somos un equipo pequeño, de cinco personas, que elabora cada muñeco a mano. Por eso el costo quizás es mayor que el de los funkos de afuera, porque no producimos a gran escala”, dice Sergio Martínez, coordinador de Peruchos Pop! El Run Run ‘funkonizado’ promete ser la sensación de estas fiestas.

Así se hacen los funkos peruanos

Cada Perucho Pop! empieza con un boceto o fan art que es testeado en redes. Si este gusta, se inicia la producción de muñecos, en un capacidad limitada (30 items aproximadamente).

Todo funko comienza primero con un boceto o fan art (Foto: Omar Lucas).

Cada Perucho Pop! se produce a mano con resina plástica. Esta es luego lijada y pintada.

En Devastador dan talleres de escultura fantástica. También hay talleres de plastilina para niños. Búscalos en redes como Peruchos Pop!, Devastador, taller de escultura y como Chicos Plastilina.

