Los invitados llegaron esperando vivir la apertura de un nuevo restaurante de alta cocina. Pero lo que encontraron fue algo distinto: platos vacíos que representaban los millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año en el Perú.

Así fue la puesta en escena de Kunka, iniciativa creada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en conjunto con el World Food Programme (WFP) de las Naciones Unidas, que busca transformar la forma en la que entendemos la gastronomía y el impacto social.

La activación contó con la participación de líderes de opinión, empresarios, medios e influencers.

En el evento, el emprendedor y educador financiero Daniel Bonifaz sorprendió a los asistentes al revelar que Kunka no es un restaurante, sino una plataforma web donde cualquier persona puede donar para financiar la logística que permite llevar alimentos frescos a quienes más los necesitan.

“Con Kunka queremos que cada persona tenga la posibilidad de ser un inversor de impacto y demostrar que juntos podemos rescatar no solo alimentos, sino también el futuro del país”, señaló Bonifaz durante la presentación.

El equipo gestor de Kunka, que apuesta por un enfoque renovador y sostenible en la alimentación.

Por su lado, Sarah Laughton, del World Food Programme, destacó la importancia de propuestas como esta: “El desperdicio de alimentos es un desafío global, pero especialmente para el Perú, donde 12 millones de toneladas de comida se pierden o desperdician cada año”.

La activación, que se realizó en Lima, se convierte en un caso pionero de cómo el mundo gastronómico puede ser el escenario para sensibilizar y movilizar a la sociedad hacia un propósito mayor.