Como a miles de peruanos, la cuarentena declarada por el gobierno debido a la pandemia mundial de Covid 19 ha hecho que la epidemióloga Silvia Pessah se estrene en el teletrabajo. Desde casa, la exministra de Salud estuvo colaborando en la planificación y organización de la ayuda que la sociedad civil (imaginamos que principalmente el empresariado) aporta para mantener junto al gobierno nuestro sistema de salud a flote y podamos sobrellevar de la mejor manera esta crisis sanitaria.

Doctora Pessah, hace mes y medio algunos especialistas decían que era improbable que el virus llegue desde la China hasta el Perú. Hoy estamos en cuarentena. Como país, ¿a qué nos enfrentamos?

Nadie se espera que una epidemia cruce las fronteras tan rápido ni en tal magnitud. Uno podía sentir que Asia está muy alejada de acá y que nunca iba a llegar (el coronavirus), pero hoy en día no existen fronteras: existen los vuelos internacionales, la gente va de un lado para otro... No se esperaba de la magnitud que existe ahora, pero tenía de todas maneras que suceder algo así para que entendiéramos que estamos en un mundo que es globalizado, con todo lo que esto implica. No solamente el comercio internacional y el intercambio de bienes, sino también el intercambio de enfermedades,que en cualquier momento pueden saltar de un lado a otro. Esta situación nos da una oportunidad para prever cómo nos estamos manejando en este mundo globalizado.

Médicos del Hospital Alberto L. Barton Thompson, del Callao, mandaron un mensaje a la ciudadanía a través de sus redes sociales.

¿Concuerda con que es uno de los momentos más complejos de la historia?

En el Perú hemos tenido graves situaciones de emergencia. En los años 90, la del cólera fue dramática. Nadie puede negarlo. Tenemos constantes fallecimientos por malaria en la región oriental del país, que también se puede considerar una suerte de epidemia. El 2017, tuvimos 70 mil casos de dengue a nivel nacional por el Fenómeno del Niño, pero sobre todo en las regiones del norte. Entonces, sí, es una situación dramática y debemos llamar a la tranquilidad y a asumir nuestro rol de ciudadanos con responsabilidad. El aislamiento social que se recomendó tiene que activarse en todos los niveles. Veamos, por favor, el ejemplo de España, de Italia, que no hicieron el acatamiento en el momento correspondiente y las consecuencias son dramáticas.

¿No es increíble que nos deban “obligar” a cuidar nuestra salud y nuestras vidas?

Lamentablemente, así nos tenemos que manejar. Yo invoco a que la gente cumpla con estas normas, porque de lo contrario no habrá forma de detener el Covid 19. En este momento no hay una vacuna, no hay antivirales.

La lucha contra el coronavirus es en comunidad, pero hay un grupo de personas, los médicos y demás personal de salud, que está en la primera fila de la lucha y en malas condiciones. ¿Por qué no estuvimos más preparados?

No hay un solo sistema de salud -y lo has visto en los países europeos- que aguante una gran cantidad de pacientes en un corto período. No hay. Lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo en España. Muy pocos países podrían afrontar esa situación, porque la cantidad de personal de salud y la cantidad de equipamiento que se requiere para afrontar los casos más complicados -y no digo para todos- siempre va a ser insuficiente. En nuestro país tenemos una deficiencia importante de personal de salud en general, y de médicos en particular. Eso, obviamente, nos lleva a una situación mucho más vulnerable que cualquier otro país. Los médicos en este momento, las enfermeras, las obstetrices, los técnicos, incluso los administrativos que están en los hospitales, están siendo la primera línea de contención del coronavirus y están haciendo un trabajo impresionante porque tienen turnos más largos que los normales. Se están quedando 12 horas, están haciendo 7 por 24. Están realmente trabajando intensamente.

Conversará usted con sus colegas. ¿Cómo está la moral de los médicos peruanos?

El personal de salud no pide aplausos. Obviamente es bueno que la gente les agradezca. Pero en verdad lo único que pide es que la gente se quede en sus casas para que haya un menor contagio, porque es a ese contagio a lo que ellos van a estar expuestos. Uno es profesional de la salud, pero también es persona; llegas a tu casa, tienes a tus hijos, a tus padres, a tu esposo. Lo único que están pidiendo es “por favor, respeten la cuarentena”. Es lo único. Y, claro, los materiales de bioseguridad, por supuesto, que se necesitan y veo que el Ministerio de Salud se está tratando de abastecer.

DEFICIENCIAS. Con bolsas plásticas, el personal del centro de salud de Atusparias de Chicclayo se “protege” como puede del virus. (foto aparecida en las redes sociales)

Las redes sociales nos han permitido ver médicos cubiertos de bolsas, protegiéndose como pueden, enviando incluso mensajes a la sociedad civil para que ayude.

Por supuesto que hay necesidades y agradezco a la sociedad civil porque hay mucha gente que quiere colaborar y se le va a abrir todas las puertas para que colabore porque sí se necesitan materiales de bioseguridad, se necesitan ventiladores, se necesita implementar como corresponde las camas. Por eso hay una lista en material de seguridad que pueden solicitar al Ministerio de Salud, para que sepan con qué pueden ayudar. En este momento, en el mundo no hay materiales de bioseguridad para comprar, como había en el pasado. No hay.

Los aplausos nunca serán suficientes, pero son la admiración y el agradecimiento de la gente.

Así es, y eso quiero resaltar: no es solo dar el agradecimiento, sino observar las actitudes que uno tiene con el personal de salud. Por ejemplo, cuando a veces te dejan esperando 30, 40, 50 minutos, pero te atienden. También quiero reflexionar que para cada uno de nosotros que hemos trabajado en el sector salud, el que el paciente venga y te diga “muchas gracias” significa mucho. En este momento, por la situación, los pacientes que tienen coronavirus están en el hospital absolutamente solos. No tienen a otra persona más que a la enfermera, al técnico, al médico, que se les acerca a decirle “¿cómo está?”, “¿en qué le puedo ayudar?”, “¿necesita algo?”. Y esa parte humana hay que resaltarla. Hay una parte técnica que es super valiosa, pero una parte técnica acompañada de una parte humana nos hace mejores personas.

Para graficar la dimensión y la necesidad de guardar la cuarentena se han lanzado frases como “el virus mata y mueres solo”. Aunque quizá es justo decir que los médicos se están convirtiendo en la familia de los enfermos.

Exacto. A mí se me escarapela la piel porque es cierto y lo he visto. El paciente no está con su familia, pero está con el personal de salud, que no solo tiene que dedicarse a ser la parte asistencial, sino también la contención psicológica de los pacientes y la de ellos mismos.

¿Doctora, va a funcionar la cuarentena?

La cuarentena va a funcionar, pero no es inmediata. ¿Qué significa cuarentena? Cuarenta días. Es un término del siglo XV. Efectivamente, pero son cuarenta días. Pienso que es demasiado pronto para hacer una evaluación. //

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

Video muestra el acondicionamiento en tiempo récord de la Plaza de Acho para albergar mendigos