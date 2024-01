Samsung ha actualizado sus televisores de 2024 para potenciar las funciones de inteligencia artificial (IA) con el procesador NQ8 IA Gen3, que llega integrado en el nuevo Neo QLED 8K, y ha presentado nuevas actualizaciones de sus proyectores Lifestyle y de las barras de sonido que completan la experiencia de entretenimiento en el hogar.

Los nuevos televisores de Samsung están impulsados con tecnología de IA integrada en el dispositivo, lo que les permite convertirse en el centro del hogar conectado e ir más allá de las experiencias de calidad, como ha destacado el presidente y director de Visual Display Business en Samsung Electronics, SW Yong.

Samsung ha equipado el modelo Neo QLED 8K de 2024 con el procesador NQ8 IA Gen3, que cuenta con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dos veces más rápida que la de su predecesor con sus 512 redes neuronales.

Neo QLED 8K de 2024. / Samsung

Este procesador también habilita mejoras en la calidad de la imagen con la tecnología de escalado ‘8K AI Upscaling Pro’. También resuelve los problemas de la imagen en movimiento, como ocurre en los deportes, con la solución ‘AI Motion Enhancer Pro’; y añade detalles a las escenas en movimiento para destacar su realismo y tridimensionalidad con ‘Real Depth Enhancer Pro’.

Neo QLED 8K llega con el sistema operativo Tizen 2024, y ofrece también un diseño de pantalla de 12,9mm de profundidad, y tecnologías de audio como ‘Q-Symphony 2024′, que permite conectar y sincronizar varios altavoces inalámbricos y una barra de sonido a un televisor o proyector, y el amplificador de diálogos ‘Active Voice Amplifier Pro’.

Por otra parte, la familia de televisores MicroLED presenta el nuevo MICRO LED transparente, diseñado para el hogar y casos de uso empresariales, en el que la compañía tecnológica ha volcado años de experiencia en semiconductores para crear un producto que integra directamente sobre el cristal los circuitos de funcionamiento de los chips LED.

Este proceso de fabricación mitiga la pérdida de brillo al eliminar las costuras y la refracción de la luz, lo que da como resultado una imagen clara y sin obstrucciones, como explican desde Samsung.

La gama OLED de 2024, por su parte, ofrece modelos de gran pulgada, que abarcan desde las 48 pulgadas hasta las 83. Llegan con la tecnología ‘Glare Free’, que preserva la precisión del color y reduce los reflejos, al tiempo que mantiene la nitidez de la imagen.

El modelo S95D, de 77 pulgadas, ofrece una frecuencia de actualización de 144Hz, y motores de imagen patentados que “conservan unos blancos perfectos, unos negros más profundos y unos colores precisos”, características pensadas también para los videojuegos.

NUEVOS PRODUCTOS LIFESTYLE

La línea de televisores Lifestyle de Samsung incluye The Frame, The Serif y The Terrace junto con los proyectores The Premier y The Freestyle, que reciben novedades en los nuevos modelos de 2024.

The Frame, la pantalla que muestra piezas artísticas cuando está apagado, incluye una nueva función de ‘streaming’ que ofrece una muestra de 20 obras gratuitas cada mes procedentes del catálogo de la Tienda de Arte, que proporciona mensualmente obras de arte seleccionadas a mano. Así, los usuarios podrán encontrar más de 2.100 obras de arte de museos y galerías de todo el mundo.

También ha destacado el nuevo proyector The Premiere 8K que, según ha explicado, es el primer proyector del mundo que ofrece conectividad inalámbrica. También incluye funciones inteligentes como como audio doméstico premium sin imagen, juegos en la nube, voz siempre activa con micrófono de campo lejano y cuatro divisiones de pantalla con Multi View. Además, el proyector incorpora la tecnología patentada ‘Sound On-Screen’ de Samsung, que integra el módulo de altavoces superior y algoritmos de ‘software’ para ofrecer una experiencia de sonido envolvente.

La segunda generación de The Freestyle incorpora Smart Edge Blending, una solución que permite fusionar las proyecciones de dos dispositivos The Freestyle para crear una gran pantalla de hasta 160 pulgadas y 21:9 para imágenes y vídeos.

NUEVAS BARRAS DE SONIDO

Para completar un sistema de entretenimiento doméstico, Samsung también ha presentado nuevos modelos de barras de sonido, como W-Q990D, que ofrece una experiencia de sonido de 11.1.4 canales con sonido True Dolby Atmos a 4K 120Hz.

La barra HW-S800D tiene un diseño “ultrafino”, de 4 cm de profundidad, para que pueda encajar en cualquier espacio. Tiene diez controladores, incluidos altavoces superiores dedicados y un canal central para voces cristalinas. También combina un ‘subwoofer’ de graves profundos y un radiador pasivo para ofrecer graves profundos y sin distorsión.

Asimismo, el catálogo de sonido incluye el altavoz personalizable Music Frame, que es compatible con SmartThings y proporciona sonido envolvente cuando se empareja con televisores y barras de sonido Samsung.