Las ciberestafas se incrementaron considerablemente desde el inicio de la pandemia y, debido a que muchos buscan limpiar su historial crediticio, la promesa de “salir de Infocorp” se volvió muy atractiva. Pero, este tipo de avisos utilizan el phishing para hacerse pasar por compañías o profesionales, pues solo buscan obtener su dinero.

Esta estafa consiste en que una persona, a través de las redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico, contacta a la víctima para ofrecerle un servicio de eliminación de sus deudas reportadas a Infocorp. A cambio, solicita un pago por adelantado. Sin embargo, esto no solo es una mentira que termina en el robo del dinero, sino que además es ilegal.

“Es importante recordar que el hecho de estar en Infocorp no implica necesariamente una situación negativa. Esta central de riesgo cumple una función clave en el sistema financiero, al permitir a las entidades evaluar la solvencia crediticia de las personas y empresas. Además, Infocorp tiene un sistema de alertas que permite a los ciudadanos detectar cualquier irregularidad en su historial crediticio, lo que puede evitar posibles fraudes”, señala Alejandra Palomino, líder del canal personas de Equifax.

¿Qué debería hacer si me ofrecen “salir de Infocorp”?

De acuerdo con Palomino, es importante que todos sepamos cómo estamos calificados en la central crediticia. Es gracias a esa información que miles de peruanos pueden acceder a un crédito, iniciar un negocio o empezar algún proyecto.

En la mayoría de los casos, se confunde el figurar allí con tener un historial crediticio negativo, pero no es así. Solo si se está reportado como moroso es muy difícil que se pueda solicitar préstamos, pero si se está reportado como buen pagador, te conviertes en el cliente ideal para los bancos.

Por ello, lo primero que debe hacer el usuario es consultar el estado de todas sus deudas. Solo se debe ingresar al portal de Infocorp y verificar el historial crediticio. Tras ello, en caso aparezca como moroso, lo único que se puede hacer es ponerse al día con sus deudas. Es decir, no tener retrasos, pues, como se explicó antes, no es necesario pagar todo, sino ser considerado un “buen pagador” para no salir en negativo.

Asimismo, Palomino señala que la ciudadanía debe estar alerta ante estas ciberestafas y no caer en ellas. En caso de haber sido víctima de una, se recomienda recopilar pruebas (capturas de pantalla, fotos, datos, etcétera) y denunciarlo inmediatamente ante las autoridades correspondientes.