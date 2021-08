Conforme a los criterios de Saber más

Desde el inicio de la pandemia se ha difundido la información de que hacer gárgaras con enjuague bucal o sal elimina el virus que causa el COVID-19. Ninguna de las guías de prevención de entidades como la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. contemplan esta recomendación.

Sin embargo, es una idea que se sigue repitiendo. Hoy, EsSalud afirmó en su portal institucional que “tras comprobarse científicamente que los enjuagues bucales que contienen ciertos componentes químicos reducen la carga viral en la cavidad oral de una persona infectada con el COVID-19, especialistas de EsSalud recomendaron usar con prudencia estos colutorios para evitar efectos adversos en el organismo”.

El Comercio solicitó a EsSalud mayores detalles sobre los estudios científicos que avalan las afirmaciones hechas en la mencionada publicación y nos proporcionaron diversas publicaciones, entre ellas un estudio in vitro publicado en la revista Journal of Dental Research.

Existen estudios, como uno publicado en The Journal of Infectious Diseases, que muestra la eficacia virucida [que desactiva o destruye virus] de diferentes enjuagues bucales frente al SARS-CoV-2, que causa el COVID-19 . Sin embargo, estos trabajos se realizaron en laboratorio, es decir, no se probaron en humanos. En esta investigación, por ejemplo, se “imitan las secreciones nasofaríngeas” en el laboratorio.

“Son [evidencias] iniciales nada más, en un laboratorio. La boca no funciona igual que una placa Petri , que es una placa de laboratorio. En la boca y hay más intervenciones de otras bacterias, otros fluidos. Entonces, realmente, lo que se debería hacer es un estudio clínico, pero por la gravedad de la enfermedad va a ser muy difícil hacer un estudio clínico con pacientes covid”, nos dice Gerardo Mendoza, investigador y docente en la Maestría de Periodoncia de la Universidad Científica del Sur.

Los expertos consultados por este Diario coinciden en que las conclusiones de estos trabajos in vitro no pueden, de ninguna manera, usarse para elaborar recomendaciones para pacientes COVID-19 . Para ello, es necesario realizar pruebas más complejas.

“Cuando nosotros trabajamos con medicina basada en evidencia, necesitamos estudios mucho más fuertes para poder hacer este tipo de recomendaciones. De hecho, lo que hacemos siempre es un estudio in vitro primero y, una vez que podemos ver algo que funcione o que podría funcionar, comenzamos a subir el nivel de evidente científica , pero un estudio in vitro es solamente el nivel más bajo de evidencias. Entonces, sí se necesitan estudios más fuertes”, agrega el investigador.

Una revisión sistémica de la evidencia clínica, que incluye trabajos hasta febrero de este año, concluye que “el efecto del uso de enjuagues bucales sobre la carga viral del SARS-CoV-2 en la saliva de los pacientes con COVID-19 sigue siendo incierto. Esto se debe principalmente al número limitado de pacientes incluidos y al alto riesgo de sesgo presente en los estudios analizados. Se requiere evidencia de ensayos clínicos aleatorios bien diseñados para una evaluación adicional y más objetiva de este efecto”.

La presencia de alcohol

Los enjuagues bucales son utilizados para evitar la proliferación de placa en la boca ocasionada por gérmenes. Uno de los componentes de este producto es el alcohol, pero no es el único ni sobre el que se basa toda su acción contra las bacterias, incluso hay presentaciones libres de alcohol. Es importante mencionar que el COVID-19 es causado por un virus llamado SARS-CoV-2 y no por una bacteria.

En el mundo, diversos personajes han defendido el uso de enjuagues bucales para “matar” el coronavirus que puede estar en la boca y garganta. Afirman que como el enjuague bucal contiene alcohol, entonces eso prueba que puede usarse para “desinfectar” estas zonas.

Estas afirmaciones, populares entre políticos y algunos médicos, fueron incluso cuestionadas por uno de los fabricantes de estos productos:

“El enjuague bucal Listerine no ha sido probado contra el coronavirus y no fue pensado para prevenir o tratar el COVID-19”, dice Johnson & Johnson, compañía que produce este producto.

La empresa aclara que la concentración de alcohol en algunos de sus productos llega solo al 20%. El porcentaje de alcohol recomendado por los expertos para desinfectar superficies -no el interior del cuerpo- es de 70%, por lo cual tampoco puede ser usado como desinfectante de manos o superficies.

Mendoza aclara que sí está comprobada la eficacia de los enjuagues para mantener la salud bucal, lo cual es importante en el contexto de pandemia, ya que “sí hay un estudio importante y clínico de un grupo de investigadores europeos sobre la enfermedad periodontal, o sea, la enfermedad de las encías, que muestra que podría complicar un cuadro de COVID-19″.

