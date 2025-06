A la hora de adquirir un smartwatch pueden surgir varias dudas: ¿qué características debería tener?, ¿cuánto debería durar su batería?, ¿cuánto debería costar? La búsqueda puede resultar difícil en un mercado tan saturado como este. Pero si estás buscando un modelo de gama media, enfocado en el ejercicio y el monitoreo de la salud, que además puedas usar en tu día a día y luzca bien, mi experiencia probando el Xiaomi Watch S4 puede serte útil.

Se trata de un reloj con un claro enfoque deportivo, con funciones detalladas para medir los entrenamientos, pero que no descuida la estética. Transmite elegancia y puede llevarse perfectamente como un accesorio para complementar tu outfit.

El dispositivo se vende por S/ 549 en la web de Xiaomi Perú, y está disponible en tres colores: negro, gris y arcoíris. En mi caso, probé este último. Y si bien suelo preferir tonos sobrios, el diseño no me disgustó: lo utilicé tanto en el gimnasio como en reuniones casuales con amigos. Eso sí, no lo habría llevado a un encuentro más formal. Cabe señalar que tanto las correas como la bisagra son intercambiables, aunque se deben adquirir por separado.

En cuanto a su construcción, cuenta con correa de cuero y marcos de aluminio. Es un modelo grande, algo pesado, y puede que no a todos les resulte cómodo. En mi caso, no tuve inconvenientes en el día a día, aunque sí me costó un poco dormir con él debido a su tamaño. Es resistente: no acumuló arañazos ni rayones, pese a algunos golpes accidentales. Además, tiene certificación 5 ATM, lo que permite sumergirlo hasta 50 metros, ideal para quienes practican natación y desean registrar sus entrenamientos.

La pantalla alcanza los 1.500 nits de brillo, suficiente para visualizarla sin problemas incluso en exteriores con alta iluminación. En el apartado de ajustes, el brillo puede configurarse de forma manual o automática.

El reloj tiene un diseño clásico, con una perilla giratoria y un botón inferior. La perilla resulta muy útil: aunque la pantalla es táctil, esta facilita la navegación por el menú y las aplicaciones.

En cuanto a software, el Watch S4 funciona con HyperOS, el sistema operativo propio de Xiaomi. Es un ecosistema cerrado, lo que significa que no permite instalar aplicaciones adicionales más allá de las que vienen preinstaladas, una limitación frente a modelos de gama alta.

Aun así, viene equipado con todas las funciones básicas de un smartwatch: notificaciones, llamadas, control de música y de cámara, además de algunas funciones adicionales que se potencian si se usa con un smartphone Xiaomi, como el Xiaomi Smart Hub o el control por gestos. Sin embargo, es compatible con otros dispositivos Android e incluso con iPhone, por lo que se puede aprovechar la mayoría de sus herramientas sin inconvenientes.

Si lo tuyo es el deporte, este reloj puede ayudarte a medir tu progreso. Es capaz de registrar más de 150 modos deportivos y llevar un control detallado de las rutinas. Lo probé en sesiones de ciclismo y gimnasio, y los resultados fueron bastante buenos: el reloj midió el tiempo dedicado a ejercicio moderado, intenso, aeróbico y anaeróbico con bastante precisión.

También puede usarse para el monitoreo de la salud. Incluye medición de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, niveles de estrés, sueño y salud femenina. Si bien los datos son bastante precisos, es importante recordar que no sustituyen un diagnóstico médico.

El Watch S4 incorpora NFC para pagos desde el reloj, aunque esta función aún no está habilitada en nuestra región, a diferencia de algunos modelos de gama alta que utilizan Wear OS.

Por último, la batería. No es la mejor del segmento, pero ofrece un rendimiento aceptable. Con un uso constante —incluyendo entrenamientos interdiarios—, la autonomía osciló entre seis y siete días. En cuanto a la carga rápida, alcanza el 50% en unos 25 minutos, y tarda aproximadamente una hora más en llegar al 100%.

¿Vale la pena adquirir el Xiaomi Watch S4?

Si quieres llevar un mejor control de tus entrenamientos, con el beneficio añadido de monitorear tu salud, pero no deseas un reloj exclusivamente deportivo —sino uno con estilo que también funcione en contextos algo más casuales—, este modelo puede ser una gran opción.

Sin embargo, si lo que buscas es realizar pagos con tarjeta desde el reloj o instalar aplicaciones externas, como reproductores de video u otras herramientas específicas, probablemente debas considerar un modelo de gama más alta, que cuente con un sistema operativo más flexible como Wear OS.