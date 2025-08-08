Las horas de lectura ahora se trasladan a las pantallas, por lo que el bienestar visual y la comodidad son necesidades urgentes para evitar dificultades como podría ser la fatiga visual. Para ello, nacen herramientas de inteligencia artificial (IA) que ofrece soluciones concretas para todos aquellos que pasan largos periodos leyendo, investigando o estudiando desde su smartphone.

Dos de las afecciones a tomar en cuenta son la fatiga visual y el mareo ocasionado por el desplazamiento de texto, especialmente durante trayectos en transporte público o sesiones prolongadas de lectura. Una de las marcas de celulares que ha buscado enfrentar este problema es Honor, que ha incorporado a su serie 400 una función pionera en el mercado llamada Anti-Motion Sickness Display o pantalla anti-mareos.

Esta tecnología implementada en los últimos dispositivos de la marca china detecta los movimientos del cuerpo y el entorno (por ejemplo, dentro de un bus o taxi) y ajusta dinámicamente la pantalla para minimizar las vibraciones visuales que provocan malestar. Así, leer un artículo, repasar apuntes o revisar una presentación durante el camino ya no es un sacrificio para la salud.

Además, el Honor 400 incluye otras herramientas avanzadas para proteger la vista:

Atenuación dinámica sin parpadeo: Reduce el cansancio ocular durante largas horas frente a la pantalla.

Pantalla con atenuación circadiana: Ajusta la temperatura de color según la hora del día, favoreciendo el descanso natural y mejorando la calidad del sueño.

Modo de lectura con IA: Optimiza el contraste y el brillo del texto, detectando automáticamente si estás en un entorno de baja o alta luz, para ofrecerte siempre una experiencia de lectura fluida y sin esfuerzo.

Por otro lado, el celular Honor 400 también contribuye al desempeño académico con funciones impulsadas por IA que convierten al smartphone en un compañero de estudio inteligente:

AI Summary y AI Minutes: Transforma textos extensos, audios o grabaciones en resúmenes clave en segundos. Ideal para repasar clases, podcasts educativos o material bibliográfico.

Grabadora inteligente: Registra tus clases y genera transcripciones automáticas, permitiéndote repasar con más eficiencia sin depender únicamente de tus apuntes.

Asistente de escritura: Mejora tus correos, ensayos o trabajos en grupo con corrección de gramática y estilo en tiempo real, para mantener una comunicación académica clara y profesional.

Esta generación de smartphones redefine la experiencia de lectura, protege tu bienestar visual y potencia tus capacidades académicas gracias a la inteligencia artificial.