OpenAI, que en el 2022 revolucionó nuestra época lanzando ChatGPT, ahora da un nuevo giro con su esperado modelo de inteligencia artificial (IA) GPT-5, en medio de una creciente competencia mundial.

La presentación se centró en mostrar las características del modelo de IA generativa. Sam Altman habló sobre el nuevo modelo, uno de los más esperados de la firma, pasando por un resumen de los anteriores GPT-3 y GPT-4.

Indicó que hablar con GPT-3 era como tratar con un estudiante de secundaria, con momentos brillantes. Pero GPT-5 “es como hablar con un experto, un experto legítimo de nivel de doctorado”.

Esto muestra que el modelo no solo es más rápido, o inteligente si se quiere ver de ese modo, sino que es menos propenso a cometer errores en sus respuestas. Señala un informe de Hipertextual que GPT-5 es un sistema unificado que ofrece el mejor balance, pero no logra resolver el problema de las alucinaciones.

Otro detalle es que tiene un razonamiento profundo. Se trata de algunos rasgos que se fueron filtrando meses atrás. Pero la verdadera sorpresa está en la oferta y la manera cómo llegará al gran público.

GPT-5 estará disponible desde el primer día para los usuarios de la versión gratuita de ChatGPT, con un límite de prompts, y estará disponible en diferentes versiones en las que podrán tener variados límites. Los usuarios de la versión de ChatGPT que cuesta 200 dólares al mes podrán acceder a GPT-5 Pro, un modelo de razonamiento más avanzado que reemplaza a o3 Pro.

OpenAI también mostró las pruebas de puntajes. Por ejemplo, alcanzó un porcentaje de precisión del 74,9 % en SWE-bench Verified, superando a Opus 4.1, de Anthropic, que obtuvo 74,5 % en la misma prueba. Además, en la misma evaluación superó ampliamente a o3 (69,1 %) y GPT-4o (30,8 %), también modelos de OpenAI.

Y sobre las alucinaciones, que son los errores que puede cometer una IA, presentó la tasa más baja en conversaciones complejas: fueron de 1,6 % y 3,6 %, con y sin modo de pensamiento.