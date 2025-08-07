WhatsApp está experimentando una nueva función que permitirá a personas que no poseen una cuenta en el servicio de mensajería a conversar con sus usuarios.

El cambio fue reportado inicialmente por la página web wabetainfo.com, que señaló que se está trabajando como parte del beta de WhatsApp para el Android 2.24.6.2., poniendo en el horizonte - aunque todavía sin una fecha de salida precisa- lo que es sin lugar a dudas una función bastante pedida por los usuarios del servicio de mensajería.

Por lo reportado por ese medio, estos chats de invitados no tendrá todas las funciones que cuentan las conversaciones entre usuarios de WhatsApp, ya que si bien se podrán enviar mensajes, cuestiones como el envío de archivos, imágenes , mensajes de voz y videollamadas estarán restringidas.

La función restringirá el envío de fotos, audios y la capacidad de hacer videollamadas. / wabetainfo.com

Comenzar una de estas conversaciones será algo relativamente sencillo - cuando esté implementado el servicio: los usuarios de WhatsApp deberán invitar a alguien de su lista de contactos mediante un enlace - por correo, por mensaje o redes sociales- que abrirá un chat temporal de WhatsApp con todas las protecciones y encriptado que el servicio cuenta.

Es importante señalar que hasta el momento no hay una fecha de salida para la función, la cual hasta el momento tampoco ha sido anunciada oficialmente.