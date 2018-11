Mate 20 Pro | Evaluamos el nuevo smartphone de Huawei | ANÁLISIS

Hace unas semanas –solo unas horas después del lanzamiento global en Londres- escribí una nota en la que hacía evidente la impresión que Huawei había dejado en mí, tras develar su nueva Serie Mate 20 al mundo: ya no quería ser un jugador más, ya no quería la palmadita en el hombro. Por primera vez –por lo menos, para mí- sentía que la empresa china estaba jugando todas sus cartas. Ponía todas sus fichas en la mesa. Le gritaba al mundo cuál era su apuesta. Quizás puede parecerte una exageración, pero considero que con la Serie Mate 20, Huawei está listo para competir de igual a igual con sus demás competidores, desde el punto de vista del diseño, del hardware y del software.



Desde hace tres semanas he venido probando el Mate 20 Pro, el equipo más moderno de esta nueva familia de Huawei (el Mate 20 tiene solo algunas cosas menos y el Mate 20 X apunta, sobre todo, al segmento ‘gamer’). Lo he tenido como smartphone principal. Sinceramente, la experiencia ha sido muy buena y les adelanté algo en una nota con mis primeras impresiones del equipo. Desde el P9 Huawei dejó en claro que su prioridad era tener la mejor cámara para tomar las mejores fotos de forma sencilla. Sin embargo, el video siempre fue su pata coja.



¿El veredicto? El Mate 20 Pro muestra un gran avance de Huawei en su propuesta global y muestra una propuesta muy madura. Lo mejor de todo –sobre todo para el fan de la marca- es que todavía tiene techo para seguir ofreciendo más.

CONFIGURACIÓN

A continuación repasaremos cuáles son las características principales del nuevo smartphone de Huawei, el Mate 20 Pro:



DIMENSIONES: 157,8 mm x 72,3 mm x 8,6 mm. Peso 189 gramos.

MATERIALES: Vidrio (atrás y adelante) y marcos de aluminio.

PANTALLA: Amoled, 6,39”, 1440 x 3120 píxeles, radio 19,5:9.

SISTEMA OPERATIVO: Android 9 (Pie)

PROCESADOR: Kirin 980 (7 nanómetros), de ocho núcleos.

RAM: 6 GB

ALMACENAMIENTO INTERNO: 128 GB. Expandible hasta 256 GB con Nano Memory (NM).

CÁMARA PRINCIPAL: Triple. La primera de 40 MP, f/1.8, 27mm (wide angle), 1/1.7", PDAF/autoenfoque láser. La segunda de 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/autoenfoque láser. La tercera de 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/autoenfoque láser. Óptica Leica, LED-dual, flash de doble tono, panorama, HDR. Grabación de video en 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps.

CÁMARA FRONTAL: 24 MP, f/2.0, 26mm (wide angle). Con HDR. Grabación de video a 1080@30fps.

BATERÍA: 4.200 mAh.

OTRAS CARACTERÍSTICAS: Face ID, reconocimiento de huellas digitales bajo la pantalla, giroscopio, sensor de proximidad, barómetro, brújula, carga inalámbrica rápida a 15 W (Tecnología Qi), carga rápida a 40W, certificación IP68 que le brinda resistencia al polvo y al agua (hasta una profundidad de 2 metros por 30 minutos).

DISEÑO

El Mate 20 Pro de Huawei impresiona a primera vista. Una de las cosas que me llamó la atención desde el arranque los tres equipos (el Mate 20, Mate 20 Pro y Mate 20 X) me parecieron muy livianos.

Huawei afinó aún más el diseño y ahora luce más premium que nunca.

Pero, sin dudas lo que más llama la atención es la colocación de las cámaras en la parte posterior. Ya no están organizadas ni de manera horizontal, una al lado de la otra; ni de manera vertical, una debajo de otra. En el Mate 20 Pro de Huawei, las tres cámaras están colocadas dentro de un cuadrado, acompañadas por el flash, asemejándose a una de las caras de un dado. Conversando con un fotógrafo del diario, me comenta que -a su entender- es la manera más lógica de colocar las cámaras, pues permite tener una visión más completa.

Otra de las cosas que llama la atención es la variedad de colores disponibles esta vez. Si para el P20 Pro el color que causó sensación fue el Twilight, en el caso del Mate 20 Pro todas las miradas se las lleva el verde esmeralda (disponible en el Perú solo con un operador). Eso sí: los colores han sido atenuados para ser atractivos, pero sin llamar demasiado la atención. Ah, eso sí: creo que Huawei no lo hizo tan bien con el color rosado (que aún no estará disponible en el país).

Ya teniéndolo en la mano es imposible notar que hubo alguna inspiración en los modelos más modernos de otras marcas: la pantalla alargada, los bordes cada vez menores, un notch o cerquillo llamativo (aunque es porque ahí se encuentran varios sensores), la curvatura de la pantalla, etc. Pero, también es bueno dar una segunda lectura. Hoy todos hacen eso, porque es la tendencia. Huawei adopta esas tendencias también y se ponen de manifiesto en esta Serie Mate 20.

Pese a ser un dispositivo con 6,4” de pantalla, el Mate 20 Pro es muy ergonómico y entramos en problemas al querer manipularlo solo con una mano, sobre todo si es que no es muy grande. Como ya nos tiene acostumbrado Huawei, este dispositivo incluye también una carcasa de goma que nos permite arrancar el uso con una cierta capa de seguridad y que facilita el agarre.

DESEMPEÑO

Una de las novedades del Huawei Mate 20 Pro es que utiliza el procesador Kirin 980. ¿Qué es lo que tienes que saber al respecto? Que funciona muy bien, que es muy potente, y que te vas a dar cuenta de eso. En un uso normal (incluso hasta en uso intenso) no vas a lograr que el equipo se “canse”. Seguro que leerás que este procesador es de 7 nanómetros y que eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque han logrado que haya un mejor desempeño, con menor consumo de energía y con mayor disipación del calor.

El terminal que tuve a prueba era de 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Más que suficiente. Sin embargo, en el Mate 20 Pro Huawei introdujo formalmente su nueva tecnología de Nano Memory Card, un nuevo estándar de tarjetas de memoria, pero de la que no tenemos certeza aún si se convertirá de uso global. Eso solo el tiempo lo dirá.

BATERÍA

Con respecto a la batería, en el Mate 20 Pro de Huawei se ha notado una mejora que sin dudas agradecerán los usuarios. Los 4.200 mAh nos permiten tener una autonomía que supera fácilmente un día. En mi caso particular, arranco a las 7 am con una carga al 100%. A las 10 p.m. el equipo suele llegar al 30%. Ya no necesito dejarlo cargar durante la noche. A la mañana siguiente, a las 6 a.m. suele haber consumido un 3% más en promedio.

Y aquí viene lo mejor: el Mate 20 Pro de Huawei viene con un adaptador de pared con la tecnología Super Charge que permite cargar hasta el 70% de la batería en solo media hora (puedes ver la demostración AQUÍ). Viene con la tecnología Qi que permite carga inalámbrica y no solo eso: el mismo equipo se convierte en una batería externa, con la capacidad de convertirse en un cargador inalámbrico por la parte trasera. Sí, puedes darle energía a otros dispositivos compatibles con la carga inalámbrica.

Lo de usar el #HuaweiMate20Pro como Powerbank para otro teléfono compatible con carga inalámbrica funciona y bien. pic.twitter.com/RUeJDcxLyv — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 18 de octubre de 2018

CÁMARAS

Aquí es donde se concentra gran atractivo de este nuevo equipo. Ya con el P20 Pro Huawei había marcado un hito con respecto a la calidad fotográfica ofrecida por un dispositivo móvil. Y cuando parecía que no se podía hacer mucho más, llega el Mate 20 Pro. ¿Es una mejora dramática de la calidad de las cámaras diseñadas en conjunto con Leica? No. Pero en conjunto se nota un gran avance. Lo mejor es que no solo se circunscribe a las fotos, sino que se ha mejorado mucho en cuanto a video.

En lo particular, agradezco la inclusión de los lentes de ángulo amplio (wide angle) pues siempre me resultan útiles. Considero que si se usa el teléfono para registrar, por ejemplo, un viaje, el wide angle es fundamental para captar edificaciones y escenarios en todo su esplendor. Eso ya lo puede hacer el Mate 20 Pro de Huawei. Ahora, si a eso le sumas la posibilidad de tomar fotos nocturnas (que ya nos habían sorprendido con el P20 Pro y que ahora se han mejorado) o que la inteligencia artificial acomode las configuraciones para que le saques mayor provecho a cada toma, queda mucho por divertirse.

En cuanto a la inteligencia artificial aplicada a las fotos, me parece que se ha mejorado. Al configurar cada escena disponible, se atenúan un poco mejor los colores y las tomas ya no salen con las tonalidades tan encendidas como antes. Se han agregado algunos escenarios nuevos (como Edificios históricos). En el Mate 20 Pro de Huawei se ha mejorado también el efecto de desenfoque. Los bordes son más precisos y el acabado suele ser bueno, siempre y cuando las condiciones de iluminación del fondo y del objeto sean las mejores.

Una de las cosas simpáticas de la IA del #HuaweiMate20Pro es que ahora reconoce también edificios históricos pic.twitter.com/GWCuGotke1 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 5 de noviembre de 2018

El modo Retrato también ha mejorado. Se han agregado algunas funciones que agregan efectos (como vitral, persiana, etc.) que traslada la imagen retratada a otros fondos. Y otra de las novedades del Mate 20 Pro de Huawei es que la cámara cuenta con un modo Supermacro, que permite reales acercamientos con resultados muy interesantes y llamativos.

En el tema del video también hay una mejora interesante. Una de los lentes del Mate 20 Pro de Huawei cuenta con un estabilizador de imagen electrónico. No es el mejor, pero ayuda bastante. La calidad de la imagen es buena. Permite hacer grabaciones en 4K y ya no por un tiempo limitado, sino a discreción del usuario. Cuando la iluminación es pobre también hace un trabajo interesante. Lo mejor de todo es que le queda techo para mejorar y seguir sorprendiendo al usuario.

El #HuaweiMate20Pro tiene una función muy interesante en donde se pone de manifiesto el uso de la inteligencia artificial ahora en la grabación de video. Aquí un ejemplo donde se selecciona en tiempo real un solo color sobre el fondo monocromático (aunque no es del todo perfecto) pic.twitter.com/NbCvm9dvBP — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 19 de octubre de 2018

Finalmente, la inteligencia artificial también empieza a usar en las cámaras. El Mate 20 Pro de Huawei trae una función de colorización por inteligencia artificial, en donde se puede mantener un objeto coloreado mientras el fondo permanece en blanco y negro. También está el modo de fondo desenfocado, que permite una grabación en video con ese efecto. Son funciones muy interesantes y con un claro ánimo lúdico, pero que no funcionan tan bien en el día a día. Es en escenarios con movimientos e iluminación controlados en donde pueden brindar mejores resultados. PUEDES VER UNA GALERÍA COMPLETA AQUÍ.

Y otra novedad en cuanto al video en el #HuaweiMate20Pro es que permite grabar con el fondo desenfocado (efecto Bokeh). En esta prueba los cambios se deben a que el celular iba identificando rostros. pic.twitter.com/kjjT6ToMV8 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 19 de octubre de 2018

OTRAS CARACTERÍSTICAS

El Mate 20 Pro de Huawei ya no tiene parlantes en la parte inferior, pero mantiene el sonido estéreo. ¿Cómo? Así es. Este dispositivo ofrece sonido estéreo usando el parlante superior y… el conector USB tipo-C. Así es, la salida inferior también sirve para el audio. Eso sí, cuando estás cargando el equipo o tienes la entrada ocupada disminuirá la calidad.

En cuanto la seguridad, el Mate 20 Pro de Huawei ofrece el PIN (los seis números), el patrón, el reconocimiento facial y el lector de huellas. En este último reside la novedad: el sensor ya no está en la parte delantera, ni en la trasera. Ahora está debajo de la pantalla. Toma un poco de tiempo acostumbrarse a la ubicación de este sensor y, siendo sinceros, trabaja bien pero no es tan certero ni tan rápido como otros sensores a los que ya nos había acostumbrado la empresa china. Pero, por otro lado, el reconocimiento facial anda muy bien. Rápido y preciso. Lo importante es que finalmente puedes tener las tres capas de seguridad protegiendo tu equipo, asegurando tu información.

Este equipo viene con la capa de personalización EMUI 9 de Huawei, que ha mejorado mucho en las últimas versiones. Trata de facilitar ciertas tareas, buscando hacer la experiencia de uso mejor. Ofrece, por ejemplo, la posibilidad de prescindir de los botones de navegación de Android y reemplazarlos por un control de gestos, al estilo de los nuevos modelos de la marca de la manzana.

En la presentación de Londres se presentaron varias funciones, pero que aún no estaban disponibles (ofrecieron que irían llegando con las sucesivas actualizaciones): algunos temas con la cámara, la escaneo en 3D para la virtualización de objetos, realidad aumentada, entre otros. Pero es probable que durante la semana de venta al público del Mate 20 Pro de Huawei ya esté lista la actualización del software.

VENTA Y PRECIOS

El martes 6 de noviembre -solo tres semanas después de su lanzamiento mundial- el Huawei Mate 20 Pro fue presentado oficialmente en el Perú. Se anunció que el dispositivo estaría disponible con los cuatro operadores (Movistar, Claro, Entel y Bitel), pero no se dio detalles de los precios.

En la foto Gabriela Cortés, vicedirectora de Huawei Perú y David Moheno, Director Regional de Relaciones Públicas. Ellos se encargaron de presentar el nuevo Mate 20 Pro de Huawei en el país. (Foto: Difusión).

El Mate 20 Pro de Huawei entra en preventa online desde el 7 al 15 de noviembre. Asimismo, se adelantó que una de las ofertas para esta venta adelantada sería la de un pack que incluiría además un cargador inalámbrico y una cámara 360. Otra oferta incluiría el Huawei Watch GT.