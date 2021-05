La compañía tecnológica Xiaomi presentó hoy la nueva incorporación a su portafolio de equipos: el Mi 11 Lite 5G. Este dispositivo cuenta con un diseño ultraligero y elegante, además ofrece una experiencia enfocada en la fotografía.

Alto Nivel de Rendimiento

Este equipo debuta con Qualcomm® SnapdragonTM 780G 5G Mobile Platform. De esta manera, Mi 11 Lite 5G se convierte en el primer dispositivo móvil del mundo en estar equipado con esta plataforma, según la compañía.

Este procesador ofrece más potencia, más velocidad y mayor fiabilidad con su proceso de fabricación de 5nm y tecnología LiquidCool. Todo ello asegura que el dispositivo se mantenga en su máximo rendimiento incluso usándolo intensivamente como en largas sesiones de teletrabajo, educación a distancia o de juego, asegura la firma.

Por otro lado, el equipo lleva una batería de 4.250mAh y carga rápida de 33W.

Diseño

El Mi 11 Lite 5G tiene 6,81 mm de espesor y pesa 159g, con lo cual busca ofrecer una sensación de comodidad y ligereza. Cuenta con biseles ultradelgados de 1,88 mm en la parte superior y laterales para aquellos usuarios que buscan el máximo tamaño de pantalla. Además, está construido para soportar daños causados por caídas y arañazos cotidianos, ya que está protegido por Corning® Gorilla® Glass 6.

Xiaomi indica que este equipo está diseñado para la generación joven que gusta de usar productos de moda y tendencia. Se encuentra disponible en colores únicos como el amarillo cítrico, verde menta y negro.

La cámara

El Mi 11 Lite 5G ostenta en la parte posterior cámara triple. La cámara principal de 64MP posee un sensor de 1 / 1,97“. Se suma una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara telemacro de 5MP. Esto completa la configuración de la cámara triple, y permite a los usuarios capturar tomas de paisajes amplios o tomas cerradas.

Tanto la cámara gran angular como la cámara frontal (20MP) han sido optimizados para que funcionen en condiciones de poca luz con ‘Modo Nocturno’. Esto permite a los usuarios tomar imágenes de paisajes al atardecer, paisajes urbanos nocturnos o selfies nocturnos con mayor brillo y contraste.

Las cámaras se ven impulsadas aún más por una selección de nuevos modos de video y filtros que permiten a cualquier persona capturar fácilmente imágenes de nivel profesional que de otro modo requeriría un alto nivel de experiencia y equipos costosos.

El nuevo dispositivo de Xiaomi viene en tres colores. (Difusión)

Pantalla TrueColor AMOLED

El Mi 11 Lite 5G viene con AMOLED DotDisplay de 6,55″ con soporte TrueColor de 10 bits. Incluso, la pantalla produce 1.07 mil millones de colores, es decir, 64 veces más que su predecesor. Estas nuevas características permiten que los colores se vean más suaves y que los tonos sean más naturales, ayudando a reducir las imperfecciones y ruido que pudiera tener la imagen, sea cual sea el ángulo desde el que se vea la pantalla, afirma la marca.

El Mi 11 Lite 5G está equipado con altavoces duales y certificados con Audio De Alta Resolución y Hi-Res Audio Wireless.

El nuevo Mi 11 Lite 5G de 6GB+128GB se encuentra a la venta en Perú desde hoy 20 de mayo en Claro, Entel, Movistar, Mi Store, principales tiendas por departamento y canales oficiales de Xiaomi (la fecha de inicio de venta puede variar) a S/ 1.699 soles (equipo liberado).

Xiaomi y Google One

Junto con este lanzamiento, Xiaomi Latinoamérica anuncia su asociación con Google One para proporcionar a los usuarios elegibles una membresía de almacenamiento en la nube para que su teléfono inteligente esté completamente respaldado y puedan acceder y compartir los datos. La membresía de Google One incluye copia de seguridad automática del teléfono, funciones de edición de Google Photos, atención al cliente y más.

“Estamos muy contentos de asociarnos con Xiaomi para llevar Google One a sus clientes. Con Google One, brindamos tranquilidad a los miembros con almacenamiento ampliado, respaldo automático del teléfono, acceso a expertos de Google y más”, señala Eric M. Ruiz, head partnership de Google One, LATAM,

Esta asociación estará disponible para los clientes de Xiaomi con un teléfono inteligente Mi 11 Series en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, donde podrán disfrutar de Google One con 100 GB de almacenamiento en la nube por hasta 12 meses.

