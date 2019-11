Por Guillermo Silva Alvarado

Apple ha revolucionado el mercado de juegos para móviles. Desde el pasado 19 de setiembre, la marca de la manzana lanzó en todas sus plataformas su servicio de Apple Arcade con más de 70 títulos disponibles. ¿Cómo funciona este sistema y por qué se dice que marca un hito en el sector? Aquí te lo contamos.

Si bien antes de Apple Arcade ya había algunos juegos realmente divertidos, el funcionamiento del mercado era de todo menos perfecto. Muchas veces nos encontrábamos con juegos “gratuitos” que se llenaban de publicidad, alteraban sus mecánicas para obligarte a hacer micro transacciones o directamente comercializaban con tus datos. El nuevo servicio de Apple intenta solucionar estas y otras incomodidades, tanto para los usuarios como para los desarrolladores.

Aquí algunas claves para que entiendas en qué consiste Apple Arcade:

1) Apple Arcade está disponible para todas las plataformas de la marca

Lo primero que debemos saber del servicio es que funciona en todas las plataformas con sistema iOS (IPhone, iPad, Mac o Apple TV). Podrás iniciar tu partida en tu iPhone y continuarla al llegar a casa en tu Mac. Ojo, no se trata de un servicio de streaming como el que propone Google Stadia. Apple Arcade saca provecho de todas las funcionalidades de su ecosistema, lo que nos lleva al siguiente punto.

2) La sincronización es a través de iCloud

Esto tiene algunas consecuencias tanto positivas como negativas. Comencemos por el plato más amargo. Al todo ser grabado en el servicio de la nube de Apple, los archivos llenarán tu capacidad en la nube. Esto te dará dos opciones: alquilas más memoria en iCloud o eliminas alguno de tus juegos.

En cuanto a lo positivo, esta funcionalidad es la que permite al servicio funcionar en todas las plataformas, manteniendo tus datos a salvo ante cualquier eventualidad.

3) Sin publicidad ni micro transacciones

Al contar con un servicio de suscripción, los desarrolladores no se ven en la necesidad de recurrir a micro transacciones en el juego ni a enlazar publicidad, cosa que los usuarios agradecemos.

4) Una gran biblioteca que puedes llevar a donde quieras

Desde el día uno de la suscripción tendremos acceso a todos los juegos, el único límite la capacidad de memoria, del equipo que utilices, ni siquiera el acceso a internet te podrá limitar ya que todos los títulos pueden ser jugados de manera offline, eso sí, tus datos se actualizarán la próxima vez que tengas acceso a iCloud.

5) No es obligatorio para descargar juegos en la App Store

Punto muy importante y que no debes olvidar es que no suscribirte a este servicio no te impide la posibilidad de descargar otros juegos de la App Store. Apple Arcade es un servicio Premium de videojuegos; sin embargo, los que no lo tengan igual podrán navegar por los otros cientos de títulos que tiene la App Store.

Pero hablemos de los juegos.

6) Son juegos “curados” por Apple

¿A qué me refiero con esto? Hay una razón por la que el catálogo cuenta hasta la fecha con solo 75 juegos. La App Store se ha caracterizado siempre por seguir un proceso de validación antes de lanzar un juego o aplicativo, por ello, sabemos con certeza que no nos venderán gato por liebre con estos títulos.

7) Los mejores juegos de Apple Arcade

Hasta la fecha, estos son los mejores juegos que me he encontrado en Apple Arcade y que recomiendo probar:

- What The Golf?

Un título que me mantuvo entretenido por días. Todo inicia como un simple juego de golf, pero rápidamente te verás absorbido por el absurdo y brillante mundo que propone. Un juego lleno de referencias y mecánicas.

- Assemble With Care

Este juego me llamó la atención por su propuesta para reparar objetos. Lo que no esperaba era la historia que cuenta cada uno de ellos. Acabé el juego en una sola sesión, inspirado por lo que leía nivel a nivel. Una hermosa historia que espero tenga segunda parte.

- Mini Motorways

Llevo jugando este “simulador” desde que salió Apple Arcade, y pese a que cuenta solo con 6 niveles, me he quedado enganchadísimo. El juego es sencillo, se trata de conectar casas con oficinas a través de la construcción de carreteras. El juego inicia muy sencillo, pero rápidamente su dificultad aumenta.

- Sayonara Wild Hearts

Llegué a este juego bastante escéptico, pensando que era solo un runner musicalizado, pero me encontré toda una historia de desamor y auto superación plasmado en la unión del videojuego con la música. Un título que debes probar apenas tengas el servicio, si es posible, con auriculares y un mando.

8) Puedes conectar mandos para jugar

Apple permite conectar, de manera inalámbrica, los mandos de PlayStation 4 y Xbox One. Esta funcionalidad es ideal para juegos un poco más exigentes como Oceanhorn 2, Lego Brawls o Cat Quest II.

9) Precio

Apple Arcade se encuentra disponible en nuestro país a un precio de US$ 5 por mes. Dicha suscripción puede ser usada en el modo “En Familia” hasta por 6 personas.

DATOS

- En respuesta a Apple Arcade, Google está próximo a lanzar su propio servicio de suscripción llamado “Google Play Pass”.

- Este nuevo modelo recién está iniciando en el mundo de los móviles siendo su principal predecesor el servicio Game Pass ofrecido por Xbox.

