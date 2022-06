Durante el evento de Xbox, Riot Games anunció una alianza con Xbox. Esto significa que los suscriptores de Xbox Game Pass tendrán desbloqueados todos los campeones de League of Legends (LoL), League of Legends: Wild Rift y VALORANT. También incluirá el set de principiantes de Legends of Runeterra y una selección de minileyendas en Teamfight Tatics (TFT).

Hasta el momento, este beneficio está destinado para quienes quieran retomar el juego, en el caso de LoL, y para usuarios que nunca han jugado la colección de Riot Games, pues antes de esta alianza con Xbox, era más complicado obtener todos los campeones, pues implicaba muchas horas de juego e, incluso, dinero real.

No han dado una fecha exacta para que se activen estos beneficios, pero sí han estimado que todos los anuncios del evento Xbox & Bethesda Showcase 2022 se concretarán durante los próximos 12 meses.

El anuncio oficial lo puedes ver en el siguiente video.