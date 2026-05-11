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El presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, reveló que la IA les permite "reducir las barreras a la creación y acelerar los ciclos de desarrollo" en sus estudios, tanto de manera interna como externa. (Foto de Richard A. Brooks / AFP)
El presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, reveló que la IA les permite "reducir las barreras a la creación y acelerar los ciclos de desarrollo" en sus estudios, tanto de manera interna como externa. (Foto de Richard A. Brooks / AFP)
/ RICHARD A. BROOKS
Por Agencia Europa Press

Sony ve en la inteligencia artificial (IA) una tecnología que “fortalece” el trabajo de sus estudios y permitirá ofrecer a jugadores y desarrolladores “el mejor lugar para jugar y el mejor lugar para editar”.

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