Konami ha anunciado que la versión móvil de eFootball 2022 ya se puede disfrutar en las plataformas Android e iOS. Este es una actualización del último PES que se publicó para jugar en ambos sistemas operativos.

Para decargar eFootball 2020 Mobile debes ingresar a la App Store o Google Play Store donde tan solo tendrás que ingresar el nombre en el buscador. De esta manera podrás disputar partidos de fútbol desde cualquier lugar con tu celular u otro dispositivo móvil.

Si bien el juego ya está disponible, puede presentar mantenimientos largos o fallos durante este lapso de tiempo. Konami también señaló que se podrá utilizar el modo de creación de equipos ‘Dream Team (Equipo Ideal)’ en esta versión y que también estarán las listas de jugadores que estuvieron disponibles durante ‘Nuevo enfoque del juego’, uno de los temas de la Temporada 1.

Para jugarlo debes tener en cuenta los requisitos mínimos que se pide. Si tu dispositivo móvil no cumple con estas condiciones, las tiendas no te dejarán descargar el videojuego de Konami.

Requisitos para iOS

iPhone 6s o superior

iPad Pro o superior

iPad (5º generación) o superior

iPad Air 2 o superior

iPad mini 4 o superior

iPod touch (7º generación)

Requisitos para Android

Sistema Operativo: Versión 7.0 o superior

Memoria RAM: 2 GB o más

Almacenamiento: 2 GB o más

La empresa señaló que en caso no lo encontraras en la lista de las tiendas, o que los botones ‘Instalar’ o ‘Actualizar’ no se muestren, se debe a que necesitas actualizar tu smartphone a uno que cumpla estos requisitos. Asimismo, si el juego no se abre después de descargarlo también se debería a que tu dispositivo no es compatible con el eFootball 2020 Mobile.