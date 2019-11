La actriz peruana Anahí de Cárdenas reveló este 2019 que fue diagnosticada con cáncer de mama, y hace unos días se sometió a una operación de extracción de mama como uno de los procedimientos que tendrá que realizar para combatir a esta enfermedad.

“No es algo que en un momento de mi vida pensé estar compartiendo, pero para mí es bueno compartirlo porque me va a ayudar a procesar lo que está sucediendo y, quizás, ayudar a otras mujeres y hombres. El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, manifestó la actriz el cuatro de noviembre.

Tras su operación, la actriz se ha mostrado optimista, y ha compartido con sus seguidores cómo está llevando su tratamiento contra el cáncer.

“A 9 días de operada les cuento un poco la situación. Mucha fuerza y ánimo a las personas que luchan con el cáncer día a día. ¡La actitud es el 50% de la batalla. ¡Vamos que si se puede!”, escribió la intérprete de la cinta “Asu mare” junto a un video de Instagram.

En otra publicación, reveló que algo que comió tras la operación le cayó mal y tuvo que regresar a la clínica. Sin embargo, no pasó más de un susto, y actualmente se encuentra en su casa, estable.

Durante el lunes, la exmodelo del desaparecido programa “Habacilar" contó que fue a la clínica para sacarse los puntos de su operación y que le fue muy bien. Siempre optimista escribió en su cuenta de Instagram: “Así china me quiero siempre. Qué bonito es trabajar. Hoy fue un buen día, me sacaron los puntos y me inflaron la teta. Estaba bien nerviosa porque pensé que me iba a doler pero no dolió. Solo un poquito el pinchazo de la aguja pero de ahí, nada”.

Como se recuerda, de Cárdenas forma parte del elenco de la película “No me digas soltera 2”. “No hay nada más saludable que ocupar la cabeza, así que, ¡de vuelta al ruedo! Pensé por un momento que no iba a cumplir con mis compromisos laborales, pero el universo se está portando bien bonito conmigo, y empiezo mi chamba rodeada de estas mujeres hermosas que me contienen y me quieren, así como yo lo hago con ellas ¡Las adoro!", escribió al regresar a rodar.