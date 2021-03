La periodista Andrea Llosa habló este lunes sobre la muerte del cómico ambulante Guillermo Chunga, más conocido como “Liendrita”, quien fue asesinado el pasado sábado cuando estaba en un vehículo en Ate.

“El día de ayer todos nos levantamos con una noticia triste, dolorosa y aterradora. Honestamente no podía creerlo. El cómico ‘Liendrita’ ha sido asesinado de la manera más cruel, con siete balazos”, comentó conmovida la conductora.

“En la calle, como si nada, expuesto una vez más por la maldita delincuencia que existe en nuestro país y a la que lamentablemente todos estamos expuestos”, agregó.

Andrea Llosa habla de la muerte de “Liendrita”

Andrea Llosa invitó a su programa a Lucero Gamarra, la mujer que acudió con ‘Liendrita’ hace dos semanas al set para saber si él era el padre del hijo de la mujer. La paternidad quedó descartada con una prueba de ADN. Por ello, algunos la consideran que podría estar implicada en el caso.

La mujer salió al frente para defenderse y se quebró en más de una vez mientras negaba alguna responsabilidad en el crimen. “Yo no soy una asesina, mi familia es humilde. Yo no dije que lo amenacen de muerte, solo puse que no se quería hacer cargo”, comentó.

Del mismo modo afirmó que le daba mucha pena que todo su caso haya acabado mal. “Yo me he equivocado, le he pedido disculpas. Yo vine tan segura pensando que él era el padre de mi hijo. Lo lamento. Si van a investigar, háganlo a fondo, yo voy a colaborar y no es justo que hayan acabado su vida de esta manera. No soy una asesina”, sentenció.

Lucero Gamarra se defiende tras la muerte de "liendrita"

