La modelo Jossmery Toledo formó parte del programa “Reinas del show” por más de un mes y medio; sin embargo, fue eliminada en la sexta gala tras no poder superar a Carla ‘Cotito’ Rueda en la sentencia.

Ahora, a través de sus redes sociales, la modelo se pronunció sobre su salida del reality conducido por Gisela Valcárcel y reflexionó sobre su experiencia en la pista de baile. Además, agradeció al programa de América TV por darle la oportunidad.

“Quiero agradecerles por todos sus mensajes positivos, por sus votaciones para salvarme muchas veces de la sentencia en Reinas del show, me siento muy agradecida, yo sé que di lo mejor de mí, yo sé que tuve avances”, contó Jossmery en sus stories de Instagram.

“Me siento contenta con el resultado, siento que he progresado bastante desde que entré a la televisión, porque es la primera vez que me presento en un programa, estoy agradecida con mi coreógrafo Raúl, lo quiero mucho, a Oreykel, a Ítalo, ellos son unos bailarines profesionales, me ayudaron a avanzar”, añadió.

Asimismo, la exparticipante de “Reinas del show” le pidió a sus seguidores que mantengan en su memoria su performance en el programa y respalden el buen concepto sobre su forma de ser con los demás.

“Así como me ven en televisión, soy en mi casa, soy con mi familia, mis amigos, soy una persona real, no tengo doble cara, no soy hipócrita, soy de las personas muy directas, sin filtros”, precisó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Lucifer” Temporada 5 Parte 2

Tráiler de "Lucifer" Temporada 5 Parte 2