Melissa Paredes está alejada de las cámaras de televisión tras la suspensión de la telenovela “Dos hermanas” en América TV. Es así que contó que se encuentra cuidando su salud.

En una reciente entrevista a “En boca de todos”, la actriz y modelo confesó que fue diagnosticada con hipotiroidismo, por lo que siempre debe estar cuidando de salud.

“En realidad yo tengo hipotiroidismo, que es una enfermedad crónica con la que voy a vivir siempre, y hay que aprender a vivir con ello”, comentó. Además, se muestra optimista por cómo sobrelleva la enfermedad. “Me esfuerzo bastante haciendo ejercicios y comiendo sano”, afirmó.

Cabe señalar que en julio de este año, la modelo celebró su aniversario con Rodrigo Cuba. Es ahí donde confesó que tenía miedo a quedar embarazado en medio de la pandemia por coronavirus.

“Sí queremos buscar la parejita, pero no ahora por el contexto que estamos pasando. Me da miedo, yo la verdad lo haría y quedaría embarazada ahorita si por mí fuera, pero no lo hago por este virus que me tiene harta, sino ya hace rato”, relató.

