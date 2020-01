Ramón García era un niño cuando perdió a sus padres y dejó de creer. Envuelto en la desesperanza recorrió caminos peligrosos durante tres décadas, hasta que un acercamiento fortuito con la religión lo hizo virar hacia escenarios más optimistas. Formó una familia e inició una atrayente carrera actoral, primero en el Perú, luego en el extranjero. En las ambiciosas producciones de HBO: “The Young Pope" y “The New Pope” interpreta al cardenal Aguirre, personaje que al actor peruano le ha permitido afianzar sus creencias religiosas.

“Quedé huérfano de pequeño, mis padres murieron sin bautizarme, entonces me dediqué al mundanal mundo, al ruido, a la cochinada, cometí muchos errores. A los 36 años conocí a quien es mi esposa, ella un día se fue de retiro espiritual y me quedé solo en casa, pero sorprendentemente no tomé una sola gota de alcohol. Antes tomaba mucho, escuchaba la palabra trago y empezaba a salivar”, recuerda el actor de 70 años.

Ramón García, actor de "The New Pope", en entrevista con El Comercio.

“Pero eso no fue todo, cuando acabó el retiro y fui a recogerla, sucedió algo extraño, me puse a llorar sin control, no sé qué pasó, nunca encontré una respuesta para explicar lo que ocurrió ese día", añade.

Aquella inexplicable experiencia, le sirvió a Ramón García para estrechar sus vínculos con la religión católica. Se sumó a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y en la parroquia a la que acude pertenece al EPCA (Encuentro de Promoción Cristiana de Adultos). Desde entonces “cumplo con las leyes de Dios”, algo que -asegura- le ha mantenido en el camino correcto.

“De joven cuestionaba a la Iglesia católica, hasta ahora tengo dudas, y sobre eso converso con mis amigos sacerdotes. Sobre los casos de abuso sexual creo que el delito debe ser juzgado y sentenciado, aunque el responsable sea un profesor, pariente o sacerdote. Yo no sigo a los hombres, sigo a Dios", aclara el actor nacional.

ENTREGA SINCERA

El recordado ‘Chapana’ de la popular serie peruana “Los Choches” reconoce que, aunque llevaba una vida desenfrenada y buscaba solo relaciones amorosas pasajeras; siempre anheló formar una familia, como la que actualmente tiene: una esposa, tres hijos y dos nietos.

“Si te contara cuál era la imagen de mujer que quería a los 36 años, no tiene nada que ver con mi esposa, quería una mochilera que prenda su ‘troncho’ y salir a conocer el mundo. Yo era drogadicto y a mi esposa se lo dijeron, y cuando ella me preguntó si era verdad, le dije que era mentira, que era más que eso. A lo largo de la vida hemos tenido algunos contratiempos, pero cuando decidimos estar juntos, dejé todo, menos el alcohol. Eso la hizo sufrir mucho, tuvo que ver psicólogos y psiquiatras. Fue difícil", refiere.

EL ROL QUE CAMBIÓ SU VIDA

A fines del 2015, Ramón García recibió un correo electrónico en el cual le informaban que querían que participara en un cásting para interpretar al cardenal peruano Aguirre en la serie de HBO “The Young Pope". Al principio pensó que se trataba de una broma de mal gusto, contestó de mala manera y, en breve, recibió otro correo. No se trataba de una tomadura de pelo.

“Cuando me escribieron para hacer el cásting, no les hice caso porque pensé que se estaban burlando, después me di cuenta que no era así. Lo gracioso es que dentro de las características del personaje decía: ‘very funny’ . Me pidieron hacer tres escenas: una de la película ‘El nombre de la rosa’, basada en la obra de Umberto Eco; y dos de ‘The Young Pope’”, destaca el actor.

“Con la ayuda de un amigo armé la primera escena en la iglesia Virgen de Loreto, me vestí con sotana. Las otras escenas las grabamos en la Iglesia San Pedro, en Chorrillos. Y envié las tres el Jueves Santo a las 8: 00 p.m. y 45 minutos después me contestaron. El equipo de cásting me había aceptado, faltaba la aprobación del señor Sorrentino, que estaba en Sudáfrica”, agrega.

La primera semana de junio, casi mes y medio después de haber recibido la aprobación del equipo de cásting, Ramón García recibió una llamada telefónica en inglés. Paolo Sorrentino quería tenerlo en su nueva creación. “Luego tuve que esperar mi pasaje, empecé con los papeleos en la embajada, era como un sueño, no lo podía creer".

Ya con el papel entre las manos, al artista nacional le embargó el temor de tener que interpretar a un religioso corrupto, pero Aguirre resultó ser todo lo contrario. "Gracias a Dios es muy parecido a mí ", aclara.

GRAN ELENCO

En “The Young Pope”, Ramón García compartió roles actorales con el británico Jude Law y en “The New Pope”, serie que se estrenó el último 11 de enero, tuvo la oportunidad de trabajar con el estadounidense Jhon Malkovisch en los míticos estudios de Cinecittà.

Sobre el primero, asegura que es sencillo y carismático. "Un día me estaban peinando y sentí a la mano de Jude Law, una mano grandaza, volteo y me dice: "¡Hola! No lo podía creer”.

De Malkovich destaca que es un tipo pausado y tranquilo. “El primer día que estuvimos los dos en el set, toda la gente se acercó a saludarlo. Pero, como soy chiquito, gordo y parezco un piojito, busqué el momento adecuado para saludarlo. Cuando me acerqué, me dijo: ‘¡Hola, Ramón!’. Malkovich habla perfecto el castellano. Es muy simpático”.

Un día, mientras esperaba su turno para volver a grabar una escena de “The New Pope”, el artista nacional vio salir del set a la estadounidense Sharon Stone, actriz que forma parte del elenco de esta segunda entrega. “Tenía un vestido rojo y una capa inmensa, que cuando caminaba dejaba una especie de estela, era increíble. No la había reconocido, tuve que preguntar quién era”, recuerda.

Finalmente, Ramón adelanta que su personaje en “The New Pope" seguirá siendo un cardenal correcto, hecho que le satisface considerablemente.

“Siento mucha satisfacción espiritual y personal porque hago lo que quiero con el talento que Dios me ha dado”, subraya.