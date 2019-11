A inicios de esta semana, exactamente el lunes 19 de agosto, el conocido conductor de TV anunció a través de sus redes sociales que debido a un desacuerdo profesional tanto él como su compañera, Gigi Mitre, dejaban el espacio que había conducido por 10 largos años así como el canal que les sirvió como ventana para llegar a todo el Perú.

Sin embargo, el anunció no señalaba cuáles eran esos problemas. Hasta que, días después, se conoció que la presencia en el canal de Cathy Sáenz, productora y conductora de Esto Es Guerra, con quien ambos tienen juicio; era el motivo que originó su salida.

"¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!", reclamó fastidiado González; quien además señaló que la decisión de incorporar a Sáenz a Latina era algo que tanto él como Gigi sabían algunos días atrás.

Rodrigo González confirmó su salida por ingreso de Cathy Sáenz.

Pero, ¿qué pasó exactamente entre los conductores y Cathy Sáenz? Este problema nos remonta a 2015. Recordemos.

A inicios de 2015, el conductor de TV utilizó su programa, en ese entonces llamado Amor, amor, amor; para señalar que Sáenz que había ‘atrasado’ a Tula Rodríguez, dejando entrever un romance con Gino Barberi, ex pareja de Rodríguez. No solo eso, sino que también le puso un apodo que, evidentemente, disgustaba la entonces productora de Esto es Guerra: ‘Candymamacha’.

Tras estas declaraciones públicas, los problemas entre ambos bandos continuaron. Por su parte, Rodrigo hablaba de la productora en cuanta oportunidad se le presentaba. En tanto, Cathy trataba de minimizar las cosas. Hasta que finalmente se fueron a juicio.

Cathy Sáenz decidió demandarlo por difamación.

Dos años después, en 2017, Rodrigo González llegó a perder el juicio que le interpuso la productora. En una entrevista con el Trome, Cathy Sáenz daba a conocer el fallo, así como revelar los motivos por los cuales había denunciado al presentador de TV. “(Se le denunció) porque en su programa señaló que había ‘atrasado’ a Tula Rodríguez y por calificarla de ‘Candymamacha’”, acotó entonces.

Cabe señalar que la sentencia a Rodrigo fue de un año de prisión suspendida y un pago de una reparación civil de 600 mil soles.

¿Qué pasó exactamente entre los conductores y Cathy Sáenz?

Ante ello, Rodrigo González apeló el fallo judicial. Pero un año después volvería a perder. Por lo que la defensa del conductor de TV pidió se anule la sentencia.

Sería en 2019 que finalmente se conocería un nuevo fallo. La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Rodrigo González, quien pretendía que se revoque la sentencia de un año de prisión suspendida en su contra por haber incurrido en el delito de difamación contra Sáenz.

El Tribunal Supremo también ratificó que se pague la reparación civil de 15 mil soles en favor de Saenz. Además, deberá cumplir con un pago de 120 días multas.

Sin embargo, según dio a conocer el propio conductor al momento de explicar los motivos de su renuncia, el juicio con la productora continúa. Por lo que de esta historia aún hay mucho por contarse.

Rodrigo González.

Rodrigo González confirmó renuncia a Latina

Rodrigo González confirmó que tanto él como Gigi Mitre dejaron la conducción de "Válgame Dios" al considerar "una puñalada" que el canal -por sugerencia de la productora Susana Umbert- contrate a una persona que los enjuició tiempo atrás.

En una transmisión vía Instagram, el mediático comunicador recordó que Cathy Sáenz interpuso una denuncia contra él y contra Gigi Mitre por comentarios que estos hicieron al aire.

"¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!", reclamó fastidiado.

Rodrigo González señaló que la decisión de incorporar a Sáenz a Latina era algo que tanto él como Gigi sabían algunos días atrás, y que por ello Mitre no acudió a conducir "Válgame Dios" el lunes.

"Por eso Gigi no fue el lunes, me pareció una medida algo extrema. Por eso yo fui al programa. Este terminó y bajé a decirle (a Susana) cómo nos sentíamos. A ella no le importó. Dijo que Cathy Sáenz podría ser contratada por cualquier progranma de Latima", añadió.

En opinión de González, Susana Umbert decidió la contratación de Sáenz en Latina "porque quería salvar" como sea el programa "Mujeres al mando", que actualmente conducen Karen Schwarz y Jazmín Pinedo.

"El tema es cómo pasa esto en tu casa, en donde has construido un vínculo con el público (...) la única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y ella me imagino que en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar", finalizó.

¿Quiénes reemplazaron a Rodrigo González y Gigi Mitre?

El programa 'Vágame Dios' continúa transmitiéndose en Latina, tras la renuncia de Rodrigo y Gigi. Ahora, Karla Tarazona, Katy Sheen, Kurt Villavicencio y Janet Barboza forman parte del panel principal del espacio.

El martes 20 de agosto, al día siguiente de la renuncia de los conductores, los actuales presentadores estuvieron acompañados de la modelo Shirley Arica.

Durante el primer bloque de noticias, los panelistas evitaron pronunciarse sobre la renuncia de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.