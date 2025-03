Samahara Lobatón ofreció una entrevista a Magaly Medina y aclaró las imágenes en las que aparece en las presentaciones de Bryan Torres y su orquesta en provincia. Según dijo la hija de Melissa Klug, ella suele acompañar a su pareja en sus shows y no es algo que haga a raíz de los rumores de infidelidad del cantante.

En conversación con Magaly Medina, la hija de Melissa Klug aseguró que no es “la guachimana” de su pareja y aclaró que lo acompañaba desde antes de los problemas que tuvieron en su relación.

“No estoy como guachimana, estoy acompañado a Bryan a sus eventos, siempre lo he hecho nunca me han grabado”, respondió Samahara Lobatón a Magaly Medina.

Samahara Lobatón fue vista en provincia con Bryan Torres. (Foto: Captura de video)

Asimismo, la hija de Melissa Klug aseguró que cuando estaba embarazada también viajó a Argentina con Bryan Torres. Lo mismo hizo en Año Nuevo y en la última presentación que tuvo en provincia.

“No soy la única mujer, también va la mujer del mánager, la del conguero. Somos un montón de mujeres”, aseguró Samahara Lobatón.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug fue vista en las recientes presentaciones de Bryan Torres y su orquesta en diversas ciudades del Perú. En las imágenes se puede ver a Samahara disfrutando del show en Trujillo, Chiclayo y Piura.

