El salsero Tito Nieves confirmó que su amigo y productor, Sergio George, está molesto con él, aparentemente, por un mal entendido ya que considera que el intérprete de “Fabricando fantasías” se habría burlado de Yahaira Plasencia en una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”.

Como se sabe, hace algunos días Tito Nieves y Daniela Darcourt ofrecieron una entrevista al programa de Magaly Medina. En dicho espacio, el salsero puertorriqueño elogió a la peruana y dijo que tenía un “futuro como el de Jennifer Lopez”, pero también aseguró que en la industria musical hay muchos “artistas fabricados”.

Por estas declaraciones, Sergio George se habría molestado con Tito Nieves, pues presume que se dijeron en alusión a Yahaira Plasencia. Prueba de su molestia es que George eliminó toda la promoción del tema “Si tú te atreves”, que produjo para ellos.

El intérprete de “De mí enamórate” y “El amor más bonito” aclaró en el programa “En Exclusiva” que no se refería a Yahaira Plasencia cuando habló de los “artistas fabricados”. Además, espera que su discrepancia con Sergio George no pase a mayores pues tienen 41 años de amistad.

“Si él (Sergio George) lo ve así y quiere vender su producto así, que voy a hacer (...) Yo nunca mencioné nada, a mí me acusaron porque me reí de algo (...) Yo creo que la pandemia le está llegando (a Sergio George), no sé, no puedo hablar con él”, manifestó Tito Nieves.

“Todos tenemos desacuerdos… Está muy ofendido o está buscando atención”, añadió el cantante de salsa.

Tito Nieves confirmó que Sergio George se molestó por supuestos comentarios sobre Yahaira Plasencia

Por su parte, Daniela Darcourt prefirió no opinar sobre lo sucedido y pidió que le consulten directamente a Sergio George que fue lo que le incomodó y por qué ya no apoya su canción con Tito Nieves.

VIDEO RECOMENDADO

J Balvin lanza tema oficial de la nueva película de Bob Esponja

J Balvin lanza tema oficial de la nueva película de Bob Esponja