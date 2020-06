No existe duda que, en los últimos meses, HBO ha incrementado el alcance de su servicio a tal punto de ser una dura competencia para el gigante del streaming Netflix. Sin embargo, ha sido tanto el entusiasmo de la compañía que ha lanzado al mercado diferentes ofertas similares y con nombres parecidos que ha generado confusión entre sus usuarios y algunos problemas con sus suscripciones.

Lo primero a tener en cuenta es que existen cuatro ofertas diferentes hasta el momento: HBO, HBO Go, HBO Now y HBO Max. El primer caso se trata, tal y como indica su nombre, de la red de televisión propiedad de WarnerMedia a la que pagamos para acceder. En 2010, se lanzó HBO Go, que permite ver contenido original de la red a aquellos que tienen un paquete de televisión por cable o satélite que incluya el canal HBO.

Por otro lado, el desaparecido HBO Now era una suscripción independiente lanzada en 2015 que permitía a los espectadores que no tenían una suscripción a HBO a través de un proveedor de cable o satélite acceder al contenido de la marca. Los usuarios podían suscribirse a través de la aplicación HBO Now en sus dispositivos por $14.99 al mes.

HBO Max es la oferta más reciente y representa una versión ampliada y actualizada de HBO Now. Este servicio permite a los usuarios acceder a toda la biblioteca de HBO, además de contenido adicional que incluye todo el catálogo de “Friends” y los próximos estrenos originales, como el reinicio de “Gossip Girl“. HBO Max viene incluido en muchos proveedores de cable y planes de AT&T; sin embargo también cuenta con suscripción independiente por $14.99 al mes.

La reciente llegada de HBO Max ha significado la actualización automática de HBO Now a esta nueva aplicación, además de eliminar y renombrar algunas ofertas de HBO. Estos cambios ya pueden ser vistos en la mayoría de los dispositivos como Apple TV, Android, Apple iOS y más.

Sin embargo, ahí no terminan los cambios. El 31 de julio, la aplicación HBO Go se eliminará de todas las plataformas de EE.UU., permitiendo a sus usuarios acceder a HBO Max usando sus mismos datos, siempre que utilicen dispositivos que admitan HBO Max.

En palabras más sencillas, solo habrá dos opciones para ver el contenido de HBO en el futuro: HBO Max y HBO. Ambas ofertas están disponibles por suscripción, aunque vale recalcar que HBO Max ofrece más contenido que HBO por el mismo precio ($14.99 al mes), por lo que si tienes un dispositivo compatible con HBO Max, esa sería tu mejor opción.