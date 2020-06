“Leo en el espacio” se sitúa en el siglo XXII. Allí, Leo se despierta sin ningún recuerdo: pero lo peor de todo es que no sabe qué hace adentro de una nave espacial. Lo único que le queda es esperar.

Esta producción peruana, que se estrenará por Youtube este viernes 12 de junio a las 7 p.m., contará con diez episodios. Se trata de una comedia de ciencia ficción escrita y dirigida por Renato Medina-Vasallo.

“La idea de esta serie llegó a mí en plena cuarentena. La necesidad de escapar y de, a la vez, brindar un escape al público me proyectó hasta el siglo XXII. Pero no quería contar una historia triste o estresante, sino una que pudiera sacar una sonrisa y hacer reflexionar un poquito también. Decidí que los recursos limitados jugarían a mi favor y planteé la idea de una cámara fija, que el protagonista no se pueda mover, que es todo lo que podemos ver de su aventura", cuenta Medina-Vasallo.

DATOS

La serie se lanzará el 12 de junio a las 7:00 pm, con el primer capítulo titulado “El descubrimiento”.

