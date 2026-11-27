“Nadie nos ve”. Con esa frase, América Multimedia presentó su preventa 2027 y retomó una pregunta que acompaña a la televisión abierta desde el auge de las plataformas digitales. ¿Cuánto público sigue del otro lado de la pantalla? Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, sostuvo que 2026 fue uno de los años de mayor audiencia televisiva para América, según las mediciones de Kantar Ibope Media.

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Con ese balance, el grupo presentó su programación para llegar al público en más pantallas. La preventa incluyó dos series realizadas con inteligencia artificial, un programa que buscará una nueva voz para Corazón Serrano y un documental sobre las voleibolistas peruanas de Seúl 88. América también anunció un acuerdo con Panamericana Televisión.

Alianza estratégica

América Multimedia y Panamericana Televisión sellaron un acuerdo de servicios que contempla la colaboración comercial y abre la puerta a futuras producciones conjuntas.

Leonardo Bigott Salazar, CEO de Panamericana TV, explicó que el acuerdo contó con el respaldo de los directorios de ambas empresas. “Nos tomó tiempo, pero lo logramos”, dijo. El ejecutivo señaló que la colaboración podría abrir oportunidades para nuevos talentos y generar puestos de trabajo. “Más adelante vamos a empezar a poder hacer contenidos juntos”, adelantó.

Fernando Muñiz vinculó el acuerdo con la estrategia que América inició al llevar sus contenidos a distintas pantallas. “Creo que terminamos de darle el sacudón completo para que se despierte la industria”, afirmó. También precisó que cada canal conservará la autonomía de su equipo de prensa. “Seguimos siendo competencia”, subrayó.

Nuevas audiencias

Emilio Rodríguez Larraín, presidente del directorio de América Multimedia, señaló que, para llegar a nuevas audiencias en 2027, el grupo buscará mejorar la calidad de sus producciones, identificar qué programas interesan al público y mantener el rigor informativo. Los pódcast y las plataformas digitales, explicó, amplían las formas de llegar a la gente. “Tenemos que adecuarnos a lo que el público quiere”, dijo.

Para Rodríguez Larraín, eso implica anticiparse a los cambios en los hábitos de consumo e invertir en tecnología. “Si no nos sabemos adelantar, vamos a terminar fracasados”, sostuvo. Añadió que la inteligencia artificial puede apoyar algunas tareas de producción y destacó el aporte de los equipos peruanos. “El talento de nuestra gente es espectacular”, afirmó.

En el plano informativo, defendió el papel del periodismo de investigación para esclarecer asuntos de interés público, entre ellos los contratos vinculados a inversiones que aún están pendientes de concluir. “Hay que saber apoyar y orientar. Hay que saber educar”, señaló.

Entre las novedades informativas para 2027, Canal N tendrá un programa sobre minería a cargo de Maro Villalobos, editora de Economía de El Comercio.

Series verticales

Uno de los cambios anunciados para 2027 estará en América tvGO. La aplicación, que ya ofrece la señal en vivo y permite acceder a programas emitidos, incorporará series verticales y videos cortos. Durante la preventa, Giancarlo Paniagua, gerente de América Digital, presentó dos series en ese formato realizadas íntegramente con inteligencia artificial.

“Estamos adaptando la aplicación para que pueda calzar perfecto el contenido ahí”, explicó Paniagua. Las dos series, señaló, serán el punto de partida para producir nuevas historias y explorar contenidos derivados de los grandes éxitos de América.

El equipo también desarrolla pódcast con artistas y formatos de entretenimiento para América tvGO y YouTube. El plan incluye ampliar los videos de reacciones a “Esto es guerra”, “Al fondo hay sitio” y otros programas de la señal abierta.

Federico Salazar y Verónica Linares, periodistas al frente de "América Noticias: Primera Edición". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

De Corazón Serrano a Seúl 88

Jaime Choca Mandros, subgerente de Marketing, anunció un programa que buscará una nueva voz para Corazón Serrano y un documental sobre la selección peruana de vóley que compitió en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. También se confirmó el regreso de Chapa tu Money con Mateo Garrido Lecca. El conductor estará además al frente de Antes de partir, el espacio de entretenimiento que nació en la plataforma digital No Somos TV y que en 2027 pasará a la señal abierta de América Televisión.

El talento de diversas producciones de América se hizo presente en el evento de preventa que anunció la parrilla preparada para el 2027. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

“La expansión de nuestro contenido en multiplataformas es lo más fuerte que estamos teniendo”, dijo Choca Mandros. Esa estrategia se extenderá a las ficciones que el grupo presentó durante la preventa.

Jaime 'Choca' Mandros, Subgerente de Marketing (y de Branded Content) de América Multimedia. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

Tras los anuncios, la amena noche continuó con las actuaciones de Joey Montana, Marama y los Hermanos Yaipén.